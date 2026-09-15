Los Juegos Rionegrinos para personas mayores cerraron su etapa provincial

Más de 240 deportistas de toda la provincia participaron en la final de los Juegos Rionegrinos para personas mayores 2026, que se desarrolló Las Grutas. La propuesta cerró con una fiesta y ceremonia de premiación, y dejó definidos los representantes rionegrinos que participarán de la instancia nacional en San Juan.

Las Grutas vivió dos jornadas de competencia e integración, organizadas por la Secretaría de Deporte, en donde se destacó la importancia de estas actividades para promover la salud física, mental y la vinculación social de los adultos mayores.

El acto de cierre y la entrega de premios contó con la presencia del Secretario de Deporte, Simón Miravete, y del Subsecretario de Competencias y Recreación, Aníbal Francischelli, junto a autoridades provinciales y municipales.

Al respecto, Miravete destacó el aprendizaje constante que brindan las personas mayores: “Gracias por participar. Nos siguen enseñando día a día, y eso es muy valioso para nosotros”. Asimismo, resaltó el trabajo realizado por el equipo organizativo: “Todo el equipo de la Secretaría ha hecho un trabajo enorme”.

Esta etapa provincial funcionó como clasificatorio oficial para los Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores, que se disputarán en San Juan del 28 de septiembre al 2 de octubre. Junto a los ganadores de cada especialidad, en disciplinas como Orientación y otras categorías, los segundos puestos también lograron su clasificación para integrar la delegación oficial rionegrina en la cita nacional.

Resultados y podios oficiales por disciplina

Ajedrez

Femenino:

1° puesto: Leonora Adeff (Choele Choel – Valle Medio)

2° puesto: Liliana Espinosa (Bariloche – Andina)

3° puesto: Ana Catalina Zovich (Las Grutas – Atlántica)

Masculino:

1° puesto: Jorge Cobos (Bariloche – Andina)

2° puesto: Eduardo Gómez (General Roca – A.V.E.)

3° puesto: Héctor Vega (Río Colorado – Valle Medio)

Habilidades Motoras

1° puesto: Esmerita Méndez y Luis Villegas (Alto Valle Oeste)

2° puesto: Herminda Salinas y Juan Toledo (Valle Medio)

3° puesto: Gladys Jara y Reymundo Gorozo (Atlántica)

Newcom

1° puesto: Lamarque (Valle Medio)

2° puesto: General Roca (Alto Valle Este)

3° puesto: Cipolletti (Alto Valle Oeste)

Orientación

1° puesto: Luisa Ruiz y Osvaldo González (Andina)

2° puesto: Roberto Benítez y Julia Lambrecht (Atlántica)

3° puesto: Griselda Colil y Carlos Barbosa (Línea Sur)

Pádel

Femenino:

1° puesto: Mónica Gómez y Adriana Cardozo (Atlántica)

2° puesto: Liliana Matteo y Silvia Fresser (Valle Medio)

3° puesto: Dora Brusain y Gladyz Alcazar (Línea Sur)

Masculino:

1° puesto: Jorge Hechim y Víctor Vernucci (Alto Valle Oeste)

2° puesto: Fernando Martín y Juan Pablo Tempone (Andina)

3° puesto: Gerardo Cárdenas y Juan Richmon (Atlántica)

Sapo

Femenino:

1° puesto: Mónica Distasi (Alto Valle Este)

2° puesto: Luisa Antefil (Atlántica)

3° puesto: Mirtha Sandoval (Valle Medio)

Masculino:

1° puesto: Luis Maldonado (Atlántica)

2° puesto: César Ayuelef (Andina)

3° puesto: Flavio Quispe (Valle Medio)

Tejo

Femenino:

1° puesto: Lilia Coria y Mirian Acosta (Valle Medio)

2° puesto: Ada Mora y Angélica Andaur (Alto Valle Oeste)

3° puesto: Ema Labaen González y Mirta Torres (Atlántica)

Masculino:

1° puesto: Jorge Franchino y Guido Pantaleón (Atlántica)

2° puesto: Alejo Pérez y Lirio Colil (Línea Sur)

3° puesto: Ernesto Elosegui y Gabriel Sepúlveda (Valle Medio)

Tenis de Mesa

Femenino:

1° puesto: Sabina Richter (Atlántica)

2° puesto: Evelina Brinnitzer (Andina)

3° puesto: Myrtha Menelik (Atlántica)

Masculino:

1° puesto: Jorge Meneliik (Atlántica)

2° puesto: Enrique Fricke (Andina)

3° puesto: Oscar Pueyo (Atlántica)

Tenis Mixto

1° puesto: Claudio Guerra y Rosana Álvarez (Andina)

Truco Mixto