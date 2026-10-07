Ñorquinco: Plantaron más de 150 árboles y se puso a prueba el uso de hidrogel

La Provincia plantó 150 árboles producidos en viveros provinciales en el Campo de Doma de Ñorquinco, donde también se puso a prueba el uso de hidrogel para mejorar el aprovechamiento del agua. La intervención incluye además una estrategia para reducir el impacto del viento y adaptar la forestación a las condiciones de la zona.

La intervención fue realizada por la Subsecretaría de Recursos Forestales junto al Ente para el Desarrollo de la Línea y Región Sur y la Municipalidad de Ñorquinco. Se plantaron olmos, olivillos y acacias de entre tres y cuatro años, provenientes del Vivero Forestal de Los Berros.

La elección del lugar y de las especies responde a una necesidad concreta: crear una cortina forestal que ayude a disminuir el efecto del viento y mejore las condiciones de un predio utilizado habitualmente por la comunidad.

Asimismo, la jornada sumó además una experiencia que puede servir para futuras plantaciones. Parte de los árboles fue colocada utilizando hidrogel, un material que retiene agua cerca de las raíces y la libera de manera gradual.

La técnica se viene implementando desde el año pasado por la Subsecretaría y los resultados están siendo muy efectivos, en las zonas donde la disponibilidad de agua puede dificultar el desarrollo de los ejemplares.

Esta experiencia se incorpora al trabajo que Recursos Forestales viene realizando a partir de sus viveros provinciales, que producen ejemplares destinados a municipios, comisiones de fomento y distintos espacios públicos de Río Negro.

La Subsecretaria de Recursos Forestales, Claudia Contreras, señaló que “cada lugar tiene condiciones distintas y eso requiere pensar qué especies plantar, cómo acompañar su crecimiento y qué herramientas pueden ayudarnos a obtener mejores resultados. Los viveros provinciales nos permiten producir los árboles y llevar ese trabajo a cada localidad”.

De la actividad participaron trabajadores de los viveros forestales de Ingeniero Jacobacci y El Mallín, personal municipal y del Ente, además de estudiantes y docentes de la Escuela Primaria N° 29 y vecinos de Ñorquinco.

El trabajo continuará con el seguimiento de los ejemplares con hidrogel, para sumar a la información que se va obteniendo para determinar su efectividad y su utilización en futuras forestaciones en otros puntos de la provincia.