Jacobacci: Mirko Collueque es el nuevo campeón de las Olimpíadas de Filosofía

El estudiante de 2.º año de la ESRN N.º 6 obtuvo el primer lugar en el Nivel 1 y representará a Río Negro en la instancia nacional, que se realizará en noviembre en San Miguel de Tucumán.

Jacobacci celebra un importante logro educativo. Mirko Collueque, estudiante de 2.º año de la ESRN N.º 6, se consagró este martes 6 de octubre como campeón provincial de las Olimpíadas de Filosofía de Río Negro 2026, alcanzando el primer lugar en el Nivel 1.

La instancia final se desarrolló en el Recinto de la Legislatura de Río Negro, donde participaron 12 estudiantes finalistas provenientes de Viedma, Bariloche, El Bolsón, Allen y Cipolletti.

Mirko se destacó con su ensayo “La valentía de no seguir el rebaño”, trabajo que le permitió obtener el primer puesto y, al mismo tiempo, conseguir el derecho a representar a la provincia en la Instancia Nacional de las Olimpíadas de Filosofía de la República Argentina.

La competencia nacional se llevará a cabo a fines de noviembre en San Miguel de Tucumán y será organizada por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Un logro que trasciende las aulas

Desde la Municipalidad de Jacobacci, el intendente José Mellado y todo el gabinete municipal felicitaron a Mirko por este destacado resultado y por convertirse en representante de Río Negro en la instancia nacional.

“Felicitamos a Mirko Collueque, estudiante de 2.º año de la ESRN N.º 6, por obtener el primer lugar en el Nivel 1 de las Olimpíadas de Filosofía”.

También se destacó especialmente el trabajo de la profesora María Celina Díaz, por su acompañamiento y compromiso en esta propuesta educativa que promueve entre los jóvenes el pensamiento crítico, la reflexión y la participación.

El triunfo de Mirko representa un orgullo para Ingeniero Jacobacci y toda la comunidad educativa de la Línea Sur, que tendrá ahora a uno de sus jóvenes estudiantes representando a Río Negro en una instancia nacional.