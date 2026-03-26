Valcheta:Finalizó la Bienal Internacional de Arte de Rio Negro

Con la participación de 30 artistas de Argentina, Costa Rica, Brasil y Azerbaiyán finalizó este fin de semana en Valcheta la tercera edición de la Bienal Internacional de Arte de Rio Negro.

La organización del evento cada año está a cargo de la Secretaría de Cultura de Rio Negro en conjunto con la Municipalidad de Valcheta y se ha convertido a lo largo de sus ediciones en uno de los sucesos más esperados por los vecinos y vecinas de la localidad que reciben a los artistas y participan de las diversas propuestas que se desarrollan en distintos puntos de la localidad.

Durante el cierre, en el que estuvo presente en director de Arte y Comunidad de la provincia y director de la Bienal, Juan Pablo Montelpare; la Intendenta Yamila Direne y funcionarios y funcionarias municipales, Montelpare expresó que “estamos muy felices porque notamos un crecimiento de esta Bienal que nació en Valcheta con un sentido comunitario que intenta posicionar a Rio Negro y a la comunidad de Valcheta en el universo del arte contemporáneo del mundo”.

Por otra parte, sostuvo que “proponemos una forma de trabajar, de tejer comunidad donde los artistas traen ideas que comparten con vecinas y vecinos y desde ahí surgen procesos creativos, obras, objetos, instalaciones, performances donde la creatividad es un punto en común para pensarnos desde lo identitario y para proyectarnos a futuro”.

De esta manera, el Gobierno de Rio Negro a través de la Secretaría de Cultura reafirma su compromiso con el desarrollo cultural, el intercambio artístico y la construcción colectiva de sentido, consolidando a la Bienal como un espacio de encuentro que fortalece la identidad rionegrina y proyecta a Valcheta y a toda la provincia en el escenario del arte contemporáneo internacional.