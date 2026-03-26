IPAP abre Inscripciones para los cursos autogestionados 2026

El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), convoca a personal del Estado rionegrino a inscribirse en la primera serie de cursos autogestionados virtuales del 2026. Estas capacitaciones son fundamentales para fortalecer habilidades, técnicas y políticas esenciales para el desempeño en el ámbito administrativo.

Algunos de los cursos son:

● Word (nivel inicial): aprendizaje de herramientas clave para la gestión eficiente de documentos.

● Excel (básico) el uso de hojas de cálculo es fundamental en la gestión administrativa, permite organizar datos y optimizar cálculos en diversos procesos del sector público.

● Seguridad e Higiene en el Trabajo – CYMAT en oficinas: Conocimientos esenciales sobre condiciones y medio ambiente de trabajo.

● Introducción a las Políticas Públicas: Conceptos fundamentales sobre la construcción, ejecución y evaluación de políticas públicas.

● Rendición de Fondos Permanentes: brinda herramientas prácticas para que los agentes administrativos gestionen fondos de manera responsable y conforme a la normativa vigente en la Provincia de Río Negro.

● Comunicación Efectiva para la Ciudadanía: Mejora de la calidad de atención al ciudadano.

● Redacción de Documentos Administrativos: Capacitación en la redacción, formatos y normas aplicables a los documentos utilizados en la administración pública provincial.

● Curso de Ley Micaela: Capacitación obligatoria en género y prevención de la violencia contra las mujeres.

¿Cómo Inscribirse?

Las inscripciones para los cursos autogestionados virtuales del IPAP se encuentran abiertas hasta el 10 de abril de 2026 y se pueden realizar a través del siguiente enlace.

Todos estos cursos iniciarán el día 13 de abril 2026, por la plataforma de capacitación del IPAP. Los participantes que finalicen las capacitaciones podrán descargar su certificado digital validado mediante código QR, garantizando su autenticidad y facilitando su verificación en trámites futuros.