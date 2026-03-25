Río Negro expuso en Houston su rol en la exportación energética

El Gobernador Alberto Weretilneck participó este martes en Estados Unidos del panel “Vaca Muerta: CEOs & The Strategic Outlook”, donde expuso el rol estratégico de Río Negro en la salida al mundo de la energía argentina, en el marco de la agenda internacional de CERAWeek 2026.

El encuentro se desarrolló en The Westin Houston Downtown y reunió a referentes de primer nivel del sector energético global, tanto del ámbito público como privado, consolidándose como un espacio clave para analizar el futuro de Vaca Muerta y sus oportunidades de desarrollo. Weretilneck compartió el panel con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el Secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González.

Río Negro, protagonista de la nueva etapa energética

Durante su exposición, Weretilneck dejó en claro que Río Negro es una pieza central en la nueva etapa productiva del país, al concentrar la infraestructura estratégica que permitirá transformar los recursos en exportaciones, empleo y desarrollo.

“Tenemos la oportunidad histórica de convertirnos en un gran exportador de energía. Neuquén aporta el recurso desde Vaca Muerta y Río Negro está construyendo la infraestructura que permitirá llevar esa energía al mundo”, destacó.

En ese sentido, presentó los avances de proyectos clave como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el desarrollo de Southern Energy y la iniciativa Argentina LNG, con eje en Punta Colorada y el Golfo San Matías como nodos logísticos de escala internacional.

Un modelo basado en previsibilidad y desarrollo

El Gobernador remarcó que la provincia ofrece condiciones concretas para el desarrollo de inversiones, con reglas claras y planificación a largo plazo. “Río Negro ofrece seguridad jurídica, estabilidad económica y previsibilidad fiscal. Ese es nuestro compromiso con la industria y con quienes deciden invertir”, afirmó.

Además, subrayó que este proceso no es aislado, sino parte de una estrategia sostenida que busca consolidar un modelo de crecimiento con impacto directo en el empleo, la infraestructura y la calidad de vida de los rionegrinos.

Río Negro en la agenda global

La participación en Houston se suma a una agenda internacional que este año ya incluyó presentaciones en Canadá, Nueva York y el IEFA Latam Forum, donde la provincia viene posicionándose como un actor confiable y competitivo en el escenario energético y productivo global.

“Está claro que el lugar que van a tener Vaca Muerta, Río Negro y la Argentina es central en el mundo que viene”, sostuvo Weretilneck, al destacar el crecimiento de la demanda global de energía.

La presencia de Río Negro en este tipo de foros internacionales refleja una estrategia de inserción global con un objetivo concreto: atraer inversiones que se traduzcan en más trabajo, más desarrollo y más oportunidades.