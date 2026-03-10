Río Negro presenta “¿Y ahora qué? Fest: Futuro en Movimiento” para jóvenes

El Gobierno de Río Negro, a través de la agencia APASA, Programa de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud, pone en marcha “¿Y ahora qué? Fest: Futuro en Movimiento”, una propuesta que generará espacios de encuentro juvenil para promover la participación, la expresión y la construcción colectiva de proyectos de vida en distintas localidades de la provincia.

La iniciativa busca abrir espacios comunitarios donde adolescentes y jóvenes puedan compartir ideas, sueños y miradas sobre el futuro, fortaleciendo el sentido de pertenencia territorial y el protagonismo juvenil en sus comunidades.

En este marco, la propuesta se inscribe en las políticas de prevención y acompañamiento que impulsa el Ministerio de Salud, entendiendo que fortalecer los proyectos de vida, la participación y los vínculos comunitarios es una herramienta clave para el abordaje integral de los consumos problemáticos.

El programa combina arte, música, participación comunitaria y actividades lúdicas que permitirán a las juventudes expresarse a través de diferentes lenguajes, como el baile , la música, el freestyle y la escritura. Durante los encuentros también se generarán producciones colectivas y espacios de intercambio para compartir ideas y propuestas sobre el futuro en sus territorios.

La propuesta está dirigida a adolescentes y jóvenes de 12 a 25 años y comenzará a desarrollarse durante el mes de marzo en la Región Sur: el 18 de marzo en Ramos Mexía, el 19 de marzo en Maquinchao, en el marco de su 121° aniversario y el 20 de marzo en Sierra Colorada.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Río Negro impulsa políticas públicas que promueven la participación juvenil y reconocen a las juventudes como protagonistas del presente y del futuro de sus comunidades.