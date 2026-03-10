Edersa realizará un corte programado de energía en localidades de la Región Sur

La empresa EdERSA informó que este miércoles 11/3 realizará tareas impostergables de mantenimiento en instalaciones de media tensión, montaje de columnas y equipos de maniobra, lo que demandará cortes programados de energía en distintas localidades.

Region Sur:

De 13:00 a 16:00

En las localidades de Los Menucos, Sierra Colorada, Prahuaniyeu y Comicó en su totalidad.

Desde la empresa indicaron que estas tareas permitirán optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico y reforzar la confiabilidad del servicio.

Se solicita a los usuarios tomar las precauciones necesarias ante los cortes programados.