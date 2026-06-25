Valcheta suma una obra hidráulica para optimizar el sistema de riego

El Gobierno de Río Negro inició una nueva obra de infraestructura hídrica en el canal secundario del sistema de riesgo del arroyo Valcheta, con el objetivo de optimizar la eficiencia del sistema y garantizar una gestión más sustentable del agua para la producción local.

A través del Departamento Provincial de Aguas, los trabajos prevén el revestimiento del canal secundario, con la construcción de 344 metros de hormigón armado en soleras y taludes del canal.

Actualmente las tareas se centran en el relleno del cajero para conformar la sección proyectada y la excavación en suelo rocoso para adecuar el canal a las dimensiones previstas. En este sentido, ya se ejecutó la limpieza, desmalezado, destronque y despeje de las banquinas y zona de canal.

Esto permitirá reducir las pérdidas por filtración, optimizar la conducción del agua y mejorar el funcionamiento general de la red de distribución.

Una obra fundamental para la producción y el abastecimiento de agua

El sistema de riego del Arroyo Valcheta constituye una infraestructura estratégica para el desarrollo agrícola y ganadero de la Región Sur y abarca más de 800 hectáreas. En un contexto de clima semiárido, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos resulta fundamental para sostener la producción y acompañar el crecimiento de las comunidades.

La red está integrada por canales principales y secundarios, estructuras de regulación, obras de protección contra la erosión y equipamiento para el monitoreo del recurso. Además de abastecer a las parcelas productivas, el sistema se vincula directamente con el suministro de agua para la población a través de la planta potabilizadora local.

Más eficiencia y menor pérdida de agua

El tramo intervenido presentaba sectores con filtraciones, excavaciones profundas en roca y condiciones que afectaban la eficiencia de conducción del agua. Para resolver esta situación, se realizaron tareas de limpieza, desmalezamiento, destronque, seguidas por excavaciones y rellenos compactados que permitirán preparar el terreno para el hormigonado.

Posteriormente, se ejecutarán las armaduras, encofrados y el vertido de hormigón armado para conformar las nuevas estructuras del canal.

Con esta obra, el Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo la infraestructura de riego, promoviendo una gestión eficiente del agua y acompañando el desarrollo productivo de Valcheta y de toda la Región Sur.