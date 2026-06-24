Los Menucos impulsa la capacitación en mecánica de motos

La Municipalidad de Los Menucos, en conjunto con el Ministerio de Educación de Río Negro, continúa desarrollando el taller de mecánica de motos bajo la modalidad de aula taller, una propuesta de formación orientada a brindar conocimientos prácticos y herramientas para la inserción laboral.

En el marco de las actividades, la intendenta Mabel Yauhar visitó uno de los tres turnos en los que se dicta la capacitación, donde compartió un encuentro con los alumnos y el capacitador Charly, quienes se encontraban desarrollando una instancia teórica de aprendizaje.

El curso permite a los participantes adquirir conocimientos sobre el funcionamiento, mantenimiento y reparación de motocicletas, fortaleciendo habilidades técnicas que pueden convertirse en una importante oportunidad de desarrollo personal y laboral.

Desde el Municipio destacaron la importancia de generar este tipo de espacios de formación, que contribuyen a la capacitación de vecinos y vecinas, brindando herramientas concretas para el acceso al mundo del trabajo y el fortalecimiento de oficios.

La iniciativa refleja el trabajo articulado entre la Municipalidad de Los Menucos y el Gobierno Provincial, con el objetivo de acercar más oportunidades de capacitación y crecimiento a la comunidad.