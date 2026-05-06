Se realizó la licitación para la obra de revestimiento del canal secundario en Valcheta

Se llevó a cabo la licitación correspondiente a la obra de revestimiento del canal secundario margen izquierdo del sistema de riego del Arroyo Valcheta, una intervención clave para optimizar el uso del recurso hídrico en la zona.

En la oportunidad se presentaron dos oferentes:

FERJIM S.R.L., con una propuesta de $190.122.460,00.

COTRAVAME LTDA., con una oferta de $174.632.053,18.

Del acto participaron la intendenta de Valcheta, Yamila Direne; el intendente general de Riego, Gastón Guzzardi; el subdelegado Paco Corribolo y el director general de Riego, Lorenzo Mora.

En representación de la firma COTRAVAME LTDA. estuvieron presentes Pablo Vidal y Carlos Guerrero, mientras que por FERJIM S.R.L. participó Christian Fernández.

Esta obra permitirá mejorar la eficiencia del sistema de riego, fortaleciendo la producción local y el desarrollo de la región.