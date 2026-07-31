Valcheta: los trabajos que optimizarán el sistema riego alcanzan el 40%

Acompañando el desarrollo productivo de la Región Sur, Río Negro ejecuta una obra estratégica de infraestructura hídrica en Valcheta, que permitirá reducir las pérdidas de agua por filtraciones, mejorar la conducción del recurso y brindar mayor eficiencia al funcionamiento de toda la red de riego que alcanza más de 800 hectáreas productivas.

De esta manera el Gobierno Provincial, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), fortalece el sistema de riego y optimizar la gestión del agua en la región. La intervención comprende el revestimiento del Canal Secundario Margen Izquierdo del Sistema II de Riego del Arroyo Valcheta.

Los trabajos contemplan la ejecución de 344 metros de revestimiento de hormigón armado sobre la solera y los taludes del canal. Previamente se realizaron tareas de reconformación del cajero mediante relleno, perfilado y compactación del terreno. Luego se excavó y conformó la sección del canal, se colocó la malla de acero y se llevó adelante el hormigonado en paños de cuatro metros de longitud, alcanzando el 40% de ejecución de la obra.

Esta obra permitirá contar con una infraestructura más segura, resistente y eficiente, optimizando la distribución del agua para los productores de la zona.

Una obra fundamental para la producción de Valcheta

El Sistema de Riego del Arroyo Valcheta es una infraestructura fundamental para el desarrollo agrícola y ganadero de la Región Sur, ya que abastece a más de 800 hectáreas productivas. En un contexto de clima semiárido, contar con un sistema de riego eficiente resulta indispensable para aprovechar el recurso hídrico de manera sustentable.

La red está integrada por canales principales y secundarios, estructuras de regulación, obras de protección contra la erosión y equipamiento para el monitoreo del agua. Además, cumple un rol estratégico al estar vinculada con el abastecimiento de la planta potabilizadora local, fortaleciendo tanto la producción como el desarrollo de la comunidad.

Con esta nueva obra hidráulica, el Gobierno de Río Negro suma inversiones en infraestructura de riego para mejorar la gestión del agua, fortalecer la producción y acompañar el crecimiento de Valcheta y de toda la Región Sur.