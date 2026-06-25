Jacobacci: imponen prisión preventiva a un joven por diversos delitos cometidos

Un joven fue acusado hoy por la Fiscalía de cuatro nuevos hechos delictivos que se sumaron a otra investigación en la que ya estaba imputado junto a otra persona por un robo. En la misma audiencia se ordenó su prisión preventiva hasta el 25 de agosto.

La audiencia fue encabezada por la fiscal jefa Betiana Cendón, quien explicó que la consolidación de los legajos responde a la necesidad de abordar en un mismo proceso las distintas causas que involucran al imputado.

El primero de los hechos es el incumplimiento de una prohibición de acercamiento vigente. El imputado y otro hombre fueron al domicilio de un familiar, pese a que existía una orden judicial que les impedía acercarse al lugar.

También se le formularon cargos por un hecho ocurrido en enero de este año, cuando junto al otro imputado en audiencias previas, habría interceptado a dos personas en la vía pública y agredido a una de ellas con un caño de gas y un cuchillo, provocándole lesiones leves. Entre las evidencias mencionadas por la Fiscalía se encuentran la denuncia, el certificado médico, declaraciones testimoniales y un video incorporado a la investigación.

Asimismo, se le atribuyó haber amenazado de muerte a dos integrantes de una familia tras un conflicto previo. De acuerdo con la investigación, las intimidaciones generaron un estado de temor persistente en las víctimas, situación que fue respaldada por las denuncias y las declaraciones testimoniales incorporadas recientemente al legajo.

El cuarto hecho investigado está relacionado con una serie de mensajes intimidatorios enviados a través de un perfil falso de una red social. La Fiscalía sostuvo que esas amenazas se produjeron luego de otro conflicto entre las familias involucradas y que existen elementos que permiten vincular al imputado con esos mensajes, entre ellos capturas de pantalla, registros informáticos y testimonios.

La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó un plazo de investigación de dos meses, hasta el 25 de agosto, y requirió la prisión preventiva al considerar que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación. Argumentó que las amenazas y actos de hostigamiento hacia víctimas y testigos demostraron un intento de influir sobre quienes deberán declarar durante el proceso, afectando la normal producción de la prueba.

El Juez de Garantías tuvo por formulados los cargos, hizo lugar a la unificación de los legajos, fijó el plazo de investigación hasta el 25 de agosto de 2026 y ordenó la prisión preventiva del imputado hasta esa misma fecha. La medida quedó efectiva desde el momento de la finalización de la audiencia quedando a disposición del Servicio Penitenciario mientras se determina el establecimiento donde cumplirá la cautelar.

Los hechos fueron calificados provisoriamente como desobediencia, lesiones leves agravadas por el uso de arma en carácter de coautor y amenazas, todo ello sin perjuicio de la calificación legal que pudiera corresponder conforme avance la investigación.