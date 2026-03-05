Seguridad Vial atenderá en Pilcaniyeu para trámites de Licencia de Conducir

Personal de Seguridad Vial de Ingeniero Jacobacci brindará atención en la Municipalidad de Pilcaniyeu para realizar trámites vinculados a la Licencia Nacional de Conducir.

Durante la jornada se podrán gestionar renovaciones y licencias por primera vez (solo para residentes de la localidad).

📅 Martes 10 de marzo

🕘 Desde las 9:00 horas

📍 Municipalidad de Pilcaniyeu

Para consultas sobre trámites de primera licencia, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono de mesa de entrada del municipio: 2944 806494.