Valcheta: La Bienal Internacional de Arte de Río Negro se presentó en la AQ Arte Feria Quito 2025

La Bienal Internacional de Arte de Río Negro tuvo una destacada participación en la AQ Arte Feria Quito 2025, considerada la feria de arte más importante del Ecuador, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Metropolitano.

Con la presencia del Director de Arte y Comunidad, Juan Pablo Montelpare, la Bienal compartió su propuesta artística que apuesta al arte como construcción colectiva, territorio vivo y patrimonio imaginario.

La participación en esta feria internacional marca un paso significativo en el camino hacia la próxima edición de la Bienal Internacional de Arte de Río Negro, que se celebrará en marzo de 2026 en la localidad de Valcheta en la provincia de Río Negro.