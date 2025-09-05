Maquinchao Regionales

Entrega de equipamiento a instituciones educativas de Maquinchao

Ricardo Manrique 7 horas ago

La Municipalidad de Maquinchao, a través de Convenios Escolares, llevó adelante una importante entrega de elementos y artefactos destinados a fortalecer el funcionamiento de las instituciones educativas locales.

Los aportes realizados fueron:

  • Residencia Femenina Vicente Apestegui: una batidora industrial multifuncional.
  • EBBA N° 22: una impresora Smart Tank multifuncional inalámbrica.
  • Residencia Masculina: 13 sillas y 5 mesas con patas abatibles.
  • ESRN N° 57: 2 mesas con patas abatibles.

El monto total de esta inversión especial asciende a $5.811.175.

Desde el municipio se continúa trabajando en respuesta a las necesidades de las instituciones educativas, aportando recursos y herramientas que contribuyen a una educación de calidad.

