Entrega de equipamiento a instituciones educativas de Maquinchao

La Municipalidad de Maquinchao, a través de Convenios Escolares, llevó adelante una importante entrega de elementos y artefactos destinados a fortalecer el funcionamiento de las instituciones educativas locales.
Los aportes realizados fueron:
- Residencia Femenina Vicente Apestegui: una batidora industrial multifuncional.
- EBBA N° 22: una impresora Smart Tank multifuncional inalámbrica.
- Residencia Masculina: 13 sillas y 5 mesas con patas abatibles.
- ESRN N° 57: 2 mesas con patas abatibles.
El monto total de esta inversión especial asciende a $5.811.175.
Desde el municipio se continúa trabajando en respuesta a las necesidades de las instituciones educativas, aportando recursos y herramientas que contribuyen a una educación de calidad.