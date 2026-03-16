Valcheta: Continúa la Bienal Internacional de Arte de Rio Negro

Luego de un fin de semana con gran participación de vecinas y vecinos de Valcheta, la Bienal Internacional de Arte de Rio Negro organizada por la Secretaría de Cultura provincial junto a la Municipalidad de Valcheta continúa con sus actividades hasta el 21 de marzo.

El inicio contó con una gran participación de la comunidad. “Muchos vecinos se acercaron a los artistas y empezaron a establecer diálogos de acuerdo a los proyectos que cada uno realiza” contó el Director del evento y Director de Arte y Comunidad, Juan Pablo Montelpare, quien dio como ejemplo el proyecto “Hackear costuras” que se desarrolla en la casa de una vecina de la localidad y “consiste en la intervención artística de ropas para ser entregadas en el cierre de la Bienal”.

Además, destacó las proyecciones del Cine Móvil y la presentación del Elenco Provincial de Teatro durante el fin de semana así como la participación de las escuelas que comenzó hoy lunes con talleres de paleoarte, cómics y recorridos. “Estamos muy contentos por lo que se está tejiendo como acción artística contemporánea que posiciona a Rio Negro en el universo del arte” finalizó Montelpare.

El programa de actividades continúa esta semana con diversos talleres para jóvenes, adultos y escuelas, cine colectivo, música para infancias, instalaciones y performances, entre otras propuestas cuyos horarios y lugares pueden consultarse en el perfil de Instagram del evento @bienaldearterionegro.

El Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Cultura, continúa promoviendo políticas públicas que impulsan el desarrollo artístico y cultural en todo el territorio provincial, generando espacios de encuentro, participación y creación colectiva.