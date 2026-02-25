Valcheta: el DPA monitorea el acuífero en período de estiaje

El Departamento Provincial de Aguas (DPA), a través del área de Hidrogeología, realizó un ensayo de bombeo en Valcheta para determinar los parámetros hidráulicos del acuífero freático ubicado en el Arroyo Valcheta.

Las perforaciones evaluadas fueron señaladas por el Municipio local, con el objetivo de obtener información técnica sobre el comportamiento del acuífero y su capacidad de respuesta en un período de estiaje.

Datos técnicos para una mejor gestión del agua

Durante el ensayo se analizaron:

Nivel estático y dinámico del agua.

Caudal de explotación.

Recuperación del acuífero.

Comportamiento de las obras de captación.

Estos estudios permiten fortalecer la planificación hídrica, optimizar la gestión del recurso y anticipar escenarios de baja disponibilidad.

El Gobierno de Río Negro continúa monitoreando las cuencas subterráneas en la Región Sur, consolidando información estratégica para garantizar el abastecimiento y promover un uso sostenible del agua.