Río Negro lanza formación estratégica para líderes en Salud Digital

En el marco de la Estrategia de Salud Digital que apunta a modernizar el sistema sanitario rionegrino, la Provincia anunció el lanzamiento del curso Ejecutivo para Líderes en Salud Digital.

La iniciativa, desarrollada junto a la Fundación FEIAS (Fundación de Estudios e Investigaciones Administrativas en Salud), busca capacitar a los equipos de conducción y personal sanitario para liderar la transformación digital de la provincia.

La Salud Digital en Río Negro ha dejado de ser un proyecto tecnológico para consolidarse como una política pública estructural. El objetivo central es claro: utilizar la tecnología como un puente para mejorar la calidad de atención de los ciudadanos y facilitar la tarea diaria de los profesionales de la salud.

El curso, que inicia el próximo miércoles 4 de marzo, abordará temas críticos para la gestión moderna, tales como transformación digital e IA, Historia Clínica Digital, Ciberseguridad e Interoperabilidad y Gobernanza de datos.

“Esta formación es el puntapié inicial para que la tecnología sea una aliada estratégica del profesional. Queremos un sistema de salud moderno, equitativo y eficiente, donde la información precisa llegue en el momento justo para salvar vidas”, destacó la Secretaria de Modernización e Información de Salud, Giuliana Mangini.

Detalles de la cursada

El programa tiene una carga horaria de 20 horas y se dictará bajo una modalidad híbrida (virtual y presencial) durante cuatro semanas consecutivas.

Está dirigido específicamente a autoridades del Ministerio de Salud, equipos de zonas sanitarias, personal de hospitales, centros de salud y equipos de la obra social provincial IPROSS.