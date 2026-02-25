Se produjo un nuevo hallazgo fósil en Rio Negro

En el Área de La Buitrera se descubrió un esqueleto excepcionalmente preservado de Alnashetri cerropoliciensis, un dinosaurio carnívoro del tamaño de un gallo. Este hallazgo permite redefinir el origen, la dispersión global y la evolución anatómica de uno de los grupos más extraños de la paleontología: los alvarezsauroideos.

El nuevo espécimen fue encontrado por Sebastián Apesteguía y extraído por la técnica Akiko Shinya en el Área Paleontológica La Buitrera, cerca de Cerro Policía. Los restos provienen de la Formación Candeleros, la misma capa geológica donde se han encontrado gigantes como el Giganotosaurus carolinii.

El esqueleto está casi completo y ofrece la primera visión detallada de la dentición y el cráneo de un alvarezsaurio sudamericano. Con apenas 70 centímetros de largo y unos 2 kilogramos de peso, el Alnashetri habitó un antiguo desierto llamado Kokorkom hace 95 millones de años.

Luego de un análisis científico exhaustivo, se obtuvieron revelaciones científicas claves como la confirmación de que el grupo se originó en el Jurásico (hace 150 millones de años), antes de que el supercontinente Pangea se fragmentara, lo que explica su presencia tanto en Asia como en América del Sur.

Por otra parte, contrario a lo que se pensaba, el estudio sugiere que el tamaño pequeño del Alnashetri no fue una consecuencia directa de su dieta insectívora, sino que ya eran pequeños antes de desarrollar dicha especialización. Además, gracias a los datos de este fósil, se identificaron otros alvarezsaurios que estaban mal clasificados en museos de Estados Unidos (Wyoming) y el Reino Unido (Isla de Wight).

Finalmente, el análisis arrojó que en la Sudamérica del Cretácico convivieron diversas líneas evolutivas de alvarezsauroideos de forma simultánea.

La investigación fue publicada en la revista Nature y es el resultado de un esfuerzo internacional entre la Universidad de Minnesota, la Fundación Azara, la Universidad Maimónides, la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional de San Luis con el apoyo financiero de distintas instituciones como el CONICET, la Agencia I+D+i y la National Geographic Society.

Actualmente, los restos fósiles se encuentran resguardados en el Museo Provincial Carlos Ameghino dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia.