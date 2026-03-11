Valcheta: cine y teatro para para disfrutar durante la Bienal

En el marco de la Bienal de Arte de Rio Negro, la Secretaría de Cultura a través de su Elenco Provincial de Teatro y el Cine Movil suma al cronograma del evento proyecciones de películas, cortometrajes y una función de Agua 0.

En esta tercera edición de la Bienal que se desarrolla bajo el lema “Patrimonios imaginarios, mundos posibles” además de los múltiples talleres, instalaciones artísticas, performance y creaciones de los 30 artistas nacionales e internacionales que participan habrá proyecciones de películas, cortometrajes y una función de Agua 0 entre el viernes y el domingo.

Las proyecciones del Cine Movil comenzarán el viernes a las 17 en el Centro Cultural Libanés donde se podrá disfrutar de un ciclo de cortometrajes infantiles. Luego, el Cine Movil se trasladará al Anfiteatro Municipal para presentar a las 20 el cortometraje Inche Felipe de Walter Castro Veliz y el largometraje Control Remoto que contará con la participación de Luis Correa, uno de sus realizadores.

La programación audiovisual continuará el sábado a las 20 también en el Anfiteatro Municipal con la proyección del video performance La Silla Vacía de María José Machado y el largometraje Empieza el baile dirigido por Marina Seresesky y la actuación de Mercedes Morán, Darío Grandinetti y Jorge Marrale.

Por su parte, el Elenco Provincial de Teatro ofrecerá una función de Agua 0 el domingo a las 20 en el Anfiteatro Municipal donde Mariana Calcumil, Soledad Gonzalez y Belu Bijarra (nuevamente en el Elenco en reemplazo de Ruth A. Pereyra) interpretarán a tres amigas que se reúnen cada tarde a jugar. En sus aventuras que transcurren en el río, cañerías y nubes que pasan descubren que el agua disminuye y reflexionarán sobre el fin del agua.

Luego de esta presentación, el Elenco continuará con su gira hacia Sierra Grande, Playas Doradas, Darwin y Chimpay donde ofrecerá funciones específicas para escuelas en articulación con el Área de Educación Artística del Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

El extenso cronograma de la Bienal que se desarrollará desde este jueves 12 al sábado 21 de marzo puede consultarse en el perfil de Instagram oficial del evento @bienaldearterionegro donde se encontrarán todas las actividades y horarios.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro en conjunto con la Municipalidad de Valcheta continúa fortaleciendo el acceso a bienes culturales en todo el territorio provincial.