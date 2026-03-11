Comienza la etapa final para elegir el Consejo Superior del IUPA

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) se encuentra en la etapa final de su proceso electoral histórico para conformar su primer Consejo Superior. Los comicios se realizarán el próximo 15 y 16 de marzo.

La comunidad universitaria elegirá a sus representantes para el órgano máximo de gobierno institucional, y será el paso previo a la elección del primer rector democrático de la institución.

El rector normalizador, Gerardo Blanes, indicó que hay una alegría generalizada en toda la institución: “Hemos arribado a esta fiesta que es la democracia y al sufragio de todos los claustros por primera vez. Es el final de todo un proceso muy largo de normalización, que empezó hace mucho y que ahora va a ser coronado con el voto de todos”.

Las listas de candidatos y candidatas para los distintos claustros, docentes, no docentes, estudiantes y graduados, ya fueron oficializadas por la Junta Electoral el pasado 26 de febrero. Actualmente, la comunidad universitaria puede consultar los padrones y las listas definitivas a través de los canales oficiales del IUPA.

El próximo paso será la votación presencial, que se realizará el domingo 15 y lunes 16 de marzo y permitirá conformar el Consejo Superior. Posteriormente, el 17 de marzo se publicarán los resultados, luego comenzará el proceso de impugnaciones. Finalmente, el 30 de marzo, está previsto la primera reunión ordinaria del flamante Consejo Superior, que tendrá la histórica tarea de designar al nuevo Rector para los próximos 4 años.

Blanes remarcó que estas elecciones “son un momento muy inclusivo”, al destacar que en esta primera experiencia participarán más de 4.380 personas entre estudiantes, docentes, no docentes y graduados. “Ahora están todas las agrupaciones muy activas promoviendo su propuesta con su diferente plataforma y su diferente enfoque”, agregó.

“Creo que hemos cumplido con todas las familias y con toda la gente del IUPA, que ha iniciado y ha sostenido esta universidad por tantas décadas. Tenemos un pasado de grandes docentes del país y del extranjero que han dejado parte de sus vidas acá con mucha generosidad y que han convertido este lugar en una capital de la cultura y de todas las artes. Para nosotros los rionegrinos es un gran orgullo”, subrayó Blanes.

Cabe destacar que la votación se realizará en la sede central del IUPA en General Roca, habrá urnas correspondientes a cada departamento, como también para cada claustro; y en las localidades rionegrinas donde funciona el IUPA se garantizará el derecho a emitir su voto. Asimismo, se deberá llevar DNI físico o con la app Mi Argentina para corroborar datos del padrón. Para más información, se puede acceder a todos los canales oficiales del IUPA.