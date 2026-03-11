Avanza la habilitación de la nueva perforación de agua potable en Mencué

Aguas Rionegrinas llevó a cabo recientemente los trabajos de muestreo y análisis de calidad en la nueva perforación de agua potable de Mencué, una instancia técnica fundamental que representa el paso previo y decisivo para habilitar la infraestructura.

Una vez procesados los resultados de estas muestras, se procederá a la vinculación directa de la perforación a la red de distribución local, lo que permitirá inyectar un mayor caudal de agua al sistema y fortalecer significativamente la disponibilidad del recurso para cada familia de la localidad.

Esta importante mejora estructural forma parte del plan estratégico que el Gobierno de Río Negro ejecuta de manera articulada a través de Aguas Rionegrinas, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Dirección de Comisiones de Fomento.

Gracias a esta labor conjunta, se continúa transformando y jerarquizando la infraestructura sanitaria en los parajes y comisiones de fomento de toda la provincia, reafirmando el compromiso estatal de llevar soluciones concretas y servicios de calidad a cada rincón del territorio rionegrino.