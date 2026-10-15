Uno por uno: los trámites que ya podés hacer desde tu celular con Soy Río Negro

Pagar impuestos, solicitar partidas de nacimiento, gestionar cuotas de vivienda o sacar turnos para distintos organismos provinciales. Todo desde el celular, sin hacer filas ni perder tiempo innecesariamente. La nueva aplicación Soy Río Negro ya está disponible para Android y iPhone, con una serie de servicios que simplifican la relación de los ciudadanos con el Estado.

La herramienta, presentada por el Gobierno de Río Negro, forma parte del proceso de modernización del Estado impulsado por el Gobernador Alberto Weretilneck, con un objetivo concreto: que cada rionegrino pueda realizar trámites y acceder a servicios públicos de manera más simple, rápida y segura, desde cualquier lugar de la provincia.

Soy Río Negro es un app gratuita y está disponible para Android e iOS. Descargala en la tienda de aplicaciones de tu celular y realizá trámites y consultas de los servicios provinciales de forma simple y ágil, desde cualquier lugar. Google Play para Android – App Store para iOS

¿Qué trámites se pueden hacer con Soy Río Negro?

Desde su lanzamiento, la aplicación reúne servicios de distintos organismos provinciales en un mismo lugar, evitando que los usuarios tengan que ingresar a diferentes páginas o trasladarse de una oficina a otra para iniciar sus gestiones.

En la Agencia de Recaudación Tributaria, se pueden consultar y pagar los impuestos Automotor e Inmobiliario, verificar deudas y abonar planes de pago. También permite descargar boletas que todavía no hayan vencido.

A través del Registro Civil, los ciudadanos pueden solicitar actas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial, sin necesidad de iniciar la gestión de manera presencial.

La Policía de Río Negro incorporó la posibilidad de obtener turnos para tramitar el Certificado de Antecedentes Penales y realizar la Verificación Vehicular. En tanto, Vialidad Rionegrina permite solicitar turnos para la Revisión Técnica Obligatoria (RTO/VTV).

En materia de vivienda, los adjudicatarios del IPPV pueden gestionar y pagar sus cuotas directamente desde la aplicación.

También se incorporaron servicios de APASA, con la posibilidad de solicitar turnos de asistencia y orientación por consumos problemáticos de sustancias.

Por su parte, la Inspección General de Personas Jurídicas ofrece consultas sobre disponibilidad de nombres, entidades registradas y estado de trámites.

De esta manera, Soy Río Negro concentra en una única herramienta gestiones cotidianas vinculadas con impuestos, documentación, vehículos, vivienda y otros servicios provinciales.

Una sola identidad para acceder a los servicios

Una de las principales novedades es la Identidad Digital Rionegrina, que permite a cada ciudadano acreditar su identidad una sola vez, de manera segura, y utilizar esa validación para acceder a los distintos servicios del Estado.

Esto significa que ya no será necesario volver a presentar la misma información personal cada vez que se inicia un trámite. El sistema reconoce la identidad del usuario y utiliza los datos que el Estado ya tiene disponibles, evitando pasos innecesarios.

La plataforma cuenta con infraestructura tecnológica propia de la Provincia, desarrollada por equipos rionegrinos, y un sistema de validación de identidad ante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que garantiza un acceso seguro y protege los datos personales.

Menos burocracia, más tiempo para los rionegrinos

Soy Río Negro no es solamente una nueva aplicación. Es parte de una transformación más profunda en la manera de gestionar los servicios públicos, con el ciudadano como protagonista.

La decisión del Gobierno Provincial es que cada vez más trámites puedan resolverse digitalmente, reduciendo tiempos de espera, traslados y documentación innecesaria. Una mejora especialmente importante para quienes viven lejos de los grandes centros urbanos y necesitan acceder a servicios sin recorrer largas distancias.

La aplicación también se complementa con Río Bot 2.0, el renovado asistente virtual de la Provincia, que permite obtener información, realizar consultas y recibir orientación sobre distintos trámites y servicios.

Con estas herramientas, Río Negro da un nuevo paso hacia un Estado más eficiente, transparente y cercano, que utiliza la tecnología para simplificar la vida cotidiana y ofrecer mejores respuestas a todos los rionegrinos.