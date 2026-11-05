Weretilneck mostró la APP “Soy Río Negro”: todo lo que podés resolver desde el celular

El Gobernador Alberto Weretilneck mostró cómo la app Soy Río Negro cambia la forma en que los rionegrinos pueden vincularse con el Estado: desde el celular y sin hacer filas, los vecinos pueden pagar impuestos, solicitar partidas, gestionar turnos y resolver trámites cotidianos. Se trata de una herramienta gratuita que acerca los servicios provinciales y simplifica la vida de la gente.

En un video que compartió en sus redes sociales, Weretilneck mostró cómo funciona la nueva aplicación provincial y qué gestiones se pueden realizar desde el teléfono. Con ejemplos concretos, explicó cómo esta herramienta permite resolver trámites cotidianos de manera más simple, desde la casa o el lugar de trabajo.

Entre las opciones disponibles, se puede consultar y pagar el impuesto Automotor e Inmobiliario, descargar boletas, verificar deudas y consultar las cuotas de viviendas del IPPV. También permite solicitar partidas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial, además de gestionar turnos para el Certificado de Antecedentes Penales provinciales, la Verificación Vehicular y la Revisión Técnica Obligatoria.

La aplicación también facilita gestiones para quienes forman parte de instituciones, fundaciones, bibliotecas o consorcios. Desde el apartado de Personas Jurídicas se pueden verificar entidades registradas, conocer la disponibilidad de nombres y seguir el estado de los trámites.

El Gobernador destacó que la propuesta seguirá creciendo: “Durante todas las semanas vamos a ir incorporando nuevos trámites y funcionalidades”. Y resumió el sentido de esta herramienta con una definición: “Soy Río Negro, el nuevo vínculo entre vos y la Provincia”.

¿Cómo empezar a usarla?

Descargar Soy Río Negro es gratuito y se puede hacer desde Google Play, para teléfonos Android, o App Store, para iPhone. La primera vez que se ingresa hay que crear la Identidad Digital Rionegrina, un procedimiento que permite validar la identidad de cada persona mediante el escaneo del DNI y un control biométrico. Este paso se realiza una sola vez.

Una vez completado el registro, el usuario puede ingresar a los servicios disponibles, elegir el trámite que necesita y seguir las indicaciones para consultar información, descargar documentación, realizar pagos o solicitar turnos.

Con Soy Río Negro, la Provincia busca que cada vez más gestiones puedan resolverse de manera digital, sin importar en qué localidad viva cada persona. Menos traslados, menos esperas y más servicios públicos al alcance de la mano.