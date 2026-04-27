Río Negro suma Río Bot para simplificar trámites desde el celular

El Gobierno de Río Negro puso en marcha Río Bot, un asistente digital que permite realizar trámites, pedir turnos y acceder a programas de manera simple, rápida y directa desde el celular. La herramienta funciona a través de WhatsApp y centraliza servicios en un solo canal, mejorando la atención y reduciendo tiempos para los vecinos.

La herramienta fue presentada por el Gobernador Alberto Weretilneck en sus redes sociales: “Es una nueva forma de hacer trámites: más simple, más rápida y desde el celular. Menos filas, menos vueltas y todo en un solo lugar. Un Estado activo que usa la tecnología para estar más cerca y dar respuestas concretas todos los días”.

La incorporación de Río Bot forma parte del proceso de modernización del Estado provincial, que avanza con planificación y un rumbo claro: simplificar la gestión pública y acercar soluciones concretas a la vida cotidiana de los rionegrinos.

Un canal simple para resolver gestiones

Río Bot está diseñado para responder a necesidades concretas: permite iniciar trámites, solicitar turnos, inscribirse en programas y acceder a información oficial sin intermediarios. El sistema guía al usuario paso a paso y brinda respuestas inmediatas.

Para utilizarlo, solo hay que iniciar una conversación por WhatsApp al 299 5517490, indicar la consulta y seguir las opciones disponibles.

La herramienta elimina barreras habituales en la gestión pública: evita filas, reduce tiempos de espera, simplifica procesos y centraliza la información. Está disponible las 24 horas y permite gestionar desde cualquier lugar, especialmente en una provincia extensa, donde la cercanía del Estado es clave.

“Sabemos que falta, pero este es el rumbo: simplificar las cosas y darle soluciones a la gente”, agregó Weretilneck, reafirmando el camino de transformación que lleva adelante la Provincia.