Un Estado más digital: se lanzó Soy Río Negro y RíoBot 2.0

El Gobierno de Río Negro presentó en General Roca dos nuevas herramientas para avanzar en la digitalización del Estado: la aplicación Soy Río Negro y el asistente virtual RíoBot 2.0. La iniciativa, impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, busca simplificar las gestiones, mejorar el acceso a los servicios públicos y cuidar el tiempo de cada rionegrino.

Ambas plataformas apuntan a facilitar la relación cotidiana entre la comunidad y la administración pública. Soy Río Negro centraliza servicios de distintos organismos provinciales, entre ellos la Agencia de Recaudación Tributaria, el Registro Civil, la Policía de Río Negro, el Ministerio de Educación, el IPPV, la Secretaría de Trabajo, la SENAF y Personas Jurídicas. Permite validar la identidad digital por única vez, llevar documentos y credenciales en el celular e iniciar o consultar trámites desde una misma plataforma, sin necesidad de recordar múltiples usuarios y contraseñas.

La aplicación Soy Río Negro está disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iOS. Descargala desde la tienda correspondiente y accedé a los servicios y trámites provinciales desde tu celular: Google Play para Android y App Store para iOS.

Por su parte, RíoBot 2.0 funciona a través de WhatsApp e incorpora Inteligencia Artificial para comprender y responder consultas en lenguaje natural. Desarrollado íntegramente por el equipo técnico provincial, permite interactuar mediante mensajes de texto o de voz y brinda información oficial sobre trámites, estado de rutas, necesidad de utilizar cadenas en zonas cordilleranas, funcionamiento de balsas, farmacias de turno, horarios de transporte, clima, mareas y agenda cultural. También puede responder en distintos idiomas, como inglés y portugués, ampliando el acceso a la información para residentes y visitantes.

RíoBot 2.0 ya está disponible a través de WhatsApp, donde la comunidad puede realizar consultas sobre trámites y servicios provinciales. Iniciá una conversación con el asistente virtual a través de este link.

Durante la presentación, el Ministro de Modernización, Milton Dumrauf, destacó que el objetivo es pasar de un Estado analógico a uno digital y, principalmente, “devolverle el tiempo a la gente”. En ese sentido, explicó que estas soluciones buscan evitar traslados innecesarios, largas filas y gastos de tiempo y dinero para realizar gestiones. También remarcó que la transformación digital es un proceso transversal que involucra a distintos organismos provinciales.

Entre los avances de esta política, mencionó la historia clínica y las recetas digitales en el sistema de salud, la incorporación de tecnología e Inteligencia Artificial al monitoreo y la prevención del delito, la digitalización de trámites de la Inspección de Personas Jurídicas y las herramientas electrónicas para las compras públicas y el registro de proveedores.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia de despapelización y construcción de un Ecosistema Digital de Integrabilidad, orientado a conectar los servicios públicos y evitar que las personas deban presentar reiteradamente la misma documentación.