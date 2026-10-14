Educación presentó a UNTER la propuesta salarial para el último tramo del año

En la Secretaría de Trabajo de la provincia se desarrolló un nuevo encuentro paritario entre el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y el gremio docente UNTER.

Durante la reunión se detalló la propuesta salarial ofrecida a las autoridades sindicales. En este sentido, se presentó una oferta automática al sueldo bruto, sobre todo concepto, en los meses octubre y noviembre según promedio del IPC Viedma y Nación. De esta manera, se contempla abonar en octubre, con la variación promedio del IPC de agosto y septiembre 2026, un incremento del 4,18%.

La propuesta también prevé una oferta automática para el mes de diciembre de 2026 al sueldo bruto, según promedio del IPC de Viedma y Nación con el IPC de octubre de 2026.

Finalmente, desde la provincia se evalúa abonar una suma no remunerativa por única vez, que será comunicada oportunamente.

Por otro lado, desde Educación se organizarán mesas de trabajo para dar análisis y tratamiento a diferentes temas acordados

Asismo se propuso un nuevo encuentro de paritarias a desarrollarse entre la última semana de noviembre y la primera quincena de diciembre.

Participaron de la paritaria la Secretaria de Educación, Silvia Arza, los Vocales Gubernamentales, Romina Procoppo y Fabio Sosa; la Secretaria General del Consejo Provincial de Educación, Claudia Tejeda; la Secretaria de Administración, Mónica Temprano.

Por UNTER estuvieron la Secretaria General, Laura Ortiz; el Secretario Adjunto, Félix Mauricio Ovadilla; la Secretaria Gremial, Gabriela Cecilia Aguilar; la Secretaria de Actas y Administración, Ana María Ana María Inchassendague; la Secretaria de Salud en la Escuela, Mariana Yanina Rucci; el Secretario de Nivel Primario, Eduardo Reyes; la Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura, Melisa Lilen Verbeke, y el Asesor Legal Diego Jorge Broggini.