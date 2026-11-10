Una semana de logros y emociones para Río Negro en los Juegos Evita

Con una delegación de 400 deportistas, Río Negro finalizó su participación en los Juegos Nacionales Juveniles Evita, luego de una semana de competencia en la que sumó medallas en numerosas disciplinas y compartió una experiencia inolvidable junto a jóvenes de todo el país.

En este sentido, el Secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti, afirmó que “hemos vivido una hermosa semana en la que pudimos ver a nuestros jóvenes disfrutar, compartir y entregarse al máximo cada vez que les tocó salir a escena” y agregó: “Nos vamos contentos por las medallas pero más contentos aún por la oportunidad que han tenido todos estos chicos y chicas de vivir esta fiesta del deporte nacional”.

Entre los principales resultados deportivos de esta edición se destacan la medalla de oro obtenida por la dupla masculina de beach vóley y el bronce conseguido por la rama femenina, resultados que le permitieron a Río Negro quedarse con la copa de la disciplina.

Además, la delegación provincial consiguió medallas en gimnasia artística, tenis de mesa, vóley, futsal, boxeo, levantamiento olímpico, bmx, lucha, breaking, ciclismo, taekwondo, atletismo convencional y adaptado, y natación convencional y adaptada.

Los Juegos Nacionales Juveniles Evita se desarrollaron desde el lunes hasta este sábado 7 y reunieron a más de 8000 jóvenes de todo el país, que compitieron en más de 30 disciplinas.

En tal sentido, gracias a las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno de Río Negro de fomentar el desarrollo del deporte juvenil, y las gestiones desarrolladas por la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, la delegación provincial dijo presente a solo unos días de también participar de manera simultánea en los Juegos Binacionales de la Araucanía en Chile y los Juegos Argentinos Urbanos en Buenos Aires.

De esta manera las y los jóvenes rionegrinos volvieron a ser protagonistas y llenaron de orgullo a toda la provincia compitiendo a nivel nacional