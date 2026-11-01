Juegos de la Araucanía: Río Negro sumó 15 oros y se mantiene como la provincia más ganadora

El fútbol femenino y la natación masculina se consagraron campeones en Chile. Con 15 medallas de oro, 10 de plata y 13 de bronce, la delegación rionegrina finalizó tercera en la clasificación general de los Juegos Binacionales de la Araucanía con 186 puntos, lo que la coloca en el podio del medallero, siendo la provincia argentina más ganadora de esta edición.

La 33° edición, disputada en la región de Los Ríos, reunió a más de 2.500 deportistas de Argentina y Chile durante una semana de competencia. Río Negro participó con una delegación de 200 integrantes entre deportistas y personal técnico y tuvo representación en las ocho disciplinas, incluido el tenis de mesa, que hizo su debut en el certamen.

El fútbol femenino y la natación masculina, campeones

El seleccionado femenino de fútbol conquistó el título tras vencer a La Pampa en la definición por penales y protagonizó una de las grandes alegrías del cierre; con gol de Pía Tahis Espinoza, las rionegrinas empataron el marcador 1 a 1 en la agonía del cotejo y se impusieron 5 a 4 desde los doce pasos. Alina Delgado quedó como goleadora del torneo con 6 anotaciones y fue elegida MVP de esta edición. Por su parte, el equipo masculino obtuvo la medalla de bronce tras superar a Neuquén por 1 a 0, con un gol de tiro libre de Jonás Guananja.

En natación, el equipo masculino se consagró campeón de la clasificación general, mientras que el femenino obtuvo el tercer puesto. Federico Bottos fue uno de los grandes protagonistas, con ocho medallas de oro individuales en las primeras tres jornadas. También se destacaron otros nadadores rionegrinos y las postas masculinas y femeninas, que sumaron medallas en distintas pruebas.

Más oros y actuaciones destacadas

En atletismo, Violeta Vicens conquistó el oro en salto triple y Damián Suárez obtuvo dos medallas de plata en los 100 y 200 metros. También subieron al podio Aarón Figueroa, con plata en lanzamiento de bala; Antonella Rodríguez, con bronce en los 200 metros; y Valentín Doñate, tercero en los 110 metros con vallas.

En ciclismo, Santino Pavez se quedó con la medalla dorada en la prueba de circuito callejero. Tanto el combinado masculino como el femenino se ubicaron en el séptimo lugar de la clasificación general por equipos.

Por su parte, el judo sumó un oro de la mano de Sofía Rodríguez y dos preseas de plata con Mila Celescinco y Milagros Bologniessi. También se destacaron Ian Figueroa y Julián Vilca, quienes lograron subir al podio. En la competencia colectiva, el equipo femenino alcanzó el tercer puesto de la clasificación general, mientras que el masculino obtuvo el bronce por equipos.

En los deportes de conjunto, tanto el básquet masculino como el femenino finalizaron en el cuarto puesto, al igual que el seleccionado femenino de vóley, mientras que los varones se ubicaron en el séptimo lugar.

En tenis de mesa, Río Negro finalizó quinto por equipos en la rama masculina y noveno en la femenina.

El acompañamiento detrás de cada logro La delegación contó con la presencia del Secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti; el Secretario de Deporte, Simón Miravete; y el Subsecretario de Competencias y Recreación, Aníbal Francischelli.

Durante el certamen, Astutti destacó el esfuerzo colectivo que sostiene la participación provincial: “Estos Juegos no podrían ser posibles sin el trabajo de las federaciones, los deportistas, las instituciones y, por supuesto, toda la Secretaría de Deporte y el Gobierno de la provincia”.

La preparación incluyó evaluativos y concentraciones en distintas localidades, junto con la organización de traslados, alojamiento, alimentación y asistencia durante la competencia. Un trabajo sostenido para que las y los jóvenes pudieran concentrarse en sus desafíos deportivos y disfrutar de la experiencia.