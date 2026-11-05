Comenzó la competencia para Río Negro en los Juegos Evita

Río Negro comenzó su participación en una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita, que se desarrollan en Mar del Plata hasta el 7 de noviembre. Con una delegación de 400 deportistas juveniles, la provincia forma parte de un encuentro que reúne a más de 8.000 chicos y chicas de todas las provincias argentinas.

Para los representantes rionegrinos, la competencia representa una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y desarrollo personal, además de la posibilidad de medirse con jóvenes de todo el país, compartir experiencias y fortalecer los valores del deporte.

La primera jornada de competencias se puso en marcha luego de la ceremonia inaugural, celebrada en el Polideportivo Islas Malvinas. La delegación estuvo acompañada por el Secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti, y el Secretario de Deporte, Simón Miravete, quienes también recorrieron distintos escenarios deportivos durante el inicio de la actividad.

“Tuvimos un acto de apertura muy concurrido y hoy ya estamos viviendo el primer día de competencia. Visitamos varios recintos y todo se desarrolla con normalidad y con buenos resultados”, comentó Miravete, quien además destacó las condiciones de alojamiento y alimentación de los deportistas durante su estadía.

En el plano deportivo, Río Negro tuvo un comienzo con resultados destacados en distintas disciplinas. El vóley masculino, el futsal masculino y el básquet 3×3 femenino comenzaron con victorias, mientras que el taekwondo sumó 10 triunfos en 12 combates disputados.

También se destacó el tercer puesto del relevo mixto de natación en los 4×50 metros libres. En atletismo convencional, representantes provinciales consiguieron clasificar a sus respectivas finales, entre ellos Santiago Mochkofsky en los 80 metros y el salto triple, Francesca Speciale en los 80 metros femeninos y dos atletas en lanzamiento de jabalina y dos en lanzamiento de bala femenino.

La competencia continuará durante los próximos días con la participación de los deportistas rionegrinos en las distintas disciplinas, en una experiencia que combina el desafío deportivo con el compañerismo y la posibilidad de representar a la provincia en uno de los encuentros juveniles más importantes del país.

En total, los Juegos Nacionales Evita cuentan con 38 disciplinas, 31 convencionales y 7 adaptadas, distribuidas en 40 escenarios deportivos.