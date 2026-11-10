¿Sabías que podés salvar hasta 4 vidas? Río Negro celebra el Día del Donante de Sangre

Cada 9 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre. En este marco, el Ministerio de Salud de Río Negro reconoce a quienes realizan este acto solidario de manera altruista y habitual, y promueve la donación como una práctica fundamental para garantizar la disponibilidad de sangre y sus componentes a quienes los necesiten.

La jornada recuerda la primera transfusión de sangre realizada con éxito en Argentina, en 1914, y pone en valor la importancia de sostener una cultura de donación responsable. Una sola donación puede salvar hasta cuatro vidas.

Donar sangre es un acto de empatía y compromiso social: cada donación puede salvar hasta cuatro vidas. El sistema de salud necesita contar todos los días con donantes voluntarios, ya que la sangre no puede fabricarse ni reemplazarse artificialmente.

Desde el Ministerio de Salud de Río Negro agradecen a todas las personas donantes, a los más de 70 profesionales (médicos, licenciados, técnicos y administrativos) que forman parte de los servicios de hemoterapia de los hospitales públicos de la provincia, y a quienes, con su compromiso, hacen posible que la sangre esté disponible en cada hospital cuando se la necesita.

Hospitales con servicios de hemoterapia

General Conesa, Viedma, San Antonio Oeste, Valcheta y Sierra Grande, Ingeniero Jacobacci, El Bolsón, San Carlos de Bariloche, Catriel, Cinco Saltos, Cipolletti, Allen, General Roca, Villa Regina. Choele Choel y Río Colorado.

¿Quiénes pueden donar?

Requisitos para donar sangre, recordá traer tu DNI

• Tener entre 16 y 65 años.

• Pesar más de 50 kilos.

• Gozar de buen estado de Salud.

• Dormir más de 6 horas.

• Desayunar evitando grasas y lácteos.

• Dejar pasar 3 meses entre donación.

¿Quién con quién?

Cada uno de nosotros nace con un tipo de sangre que pertenece a un Grupo (A, B, AB, 0) y a un factor Rh (Positivo o Negativo). Por esta condición genética, nuestro organismo debe recibir sangre compatible.

Para tomar conciencia, aproximadamente el 10% de la población es Rh Negativo y, por eso, cuando un paciente necesita este tipo de sangre, el Centro puede tener dificultad para obtenerla. Si sos Rh Negativo acercate a donar.

Los que no pueden donar sangre, siempre pueden colaborar difundiendo entre tus amigos y familia la importancia de ser donantes voluntarios y habituales de sangre.

La extracción dura entre 7 y 10 minutos, todo el proceso, no lleva mas de media hora, se realiza en un ambiente seguro y con material descartable y se extrae sólo una unidad de sangre (alrededor de 450 ml) y pequeñas muestras para posteriores análisis.

Organizados por los hospitales, a lo largo de la semana se realizarán actividades en toda la provincia, invitando a participar a la comunidad.