Sierra Colorada fue sede de la 3ª fecha del Enduro de los Pueblos por su 115° aniversario

Más de 35 pilotos de distintas localidades de Río Negro y de Puerto Madryn participaron de la competencia, que reunió a las categorías Juniors, Libres, 350 CC y Nacionales A y B.

En el marco de las actividades por el 115° aniversario de Sierra Colorada, se disputó el domingo la tercera fecha del Enduro de los Pueblos, con una jornada marcada por el calor, la adrenalina y la participación de pilotos de distintos puntos de la región y la provincia.

El circuito recibió a más de 35 competidores, que protagonizaron una jornada de deporte motor en las categorías Juniors, Libres, 350 CC, Nacionales A y B.

Participaron pilotos locales y representantes de Los Menucos, Ministro Ramos Mexía, Sierra Grande y Puerto Madryn, quienes llegaron junto a sus equipos para formar parte de esta nueva fecha del campeonato.

La intendenta Marta Ignacio destacó la convocatoria y agradeció a los pilotos y sus equipos por el espectáculo brindado. También reconoció el trabajo de la organización y el acompañamiento de la Municipalidad para concretar la competencia.

La jornada formó parte de las propuestas deportivas y recreativas impulsadas en el marco del aniversario de la localidad, con el objetivo de promover el encuentro y la participación de visitantes de distintos puntos de la región.