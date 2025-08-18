Uno por uno, quiénes son los candidatos de JDRN, que defenderán a Río Negro

La alianza Juntos Defendemos Río Negro (JDRN) presentó oficialmente a sus candidatos y candidatas para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. La nómina está integrada por Facundo López, Andrea Confini, Bruno Pogliano y Mabel Yauhar como postulantes a Senadores Nacionales; y por Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi, Miguel Evans y Martina Posse como aspirantes a Diputados Nacionales.

La lista encarna un frente plural y genuinamente rionegrino. Reúne fuerzas provinciales y locales, combina experiencia con nuevas generaciones, y garantiza representación de todas las regiones de la provincia. A esa diversidad se suma un respaldo territorial de los más importantes en la historia política de Río Negro: 30 de los 39 intendentes e intendentas se pronunciaron a favor de este proyecto.

Ese acompañamiento no es solo un número: son los dirigentes que caminan cada día al lado de sus vecinos, que conocen en detalle los problemas y sueños de sus comunidades, y que confían en que esta lista será la garantía de que esas demandas lleguen al Congreso sin pasar por los filtros ni las órdenes de Buenos Aires.

Para el gobernador y presidente de JSRN, Alberto Weretilneck, la definición es clara: “Son los únicos candidatos que van a defender genuinamente a los rionegrinos en el Congreso. No van a recibir órdenes de Cristina, ni de Milei, ni de ningún jefe político desde Buenos Aires. Están acá para defender a nuestra provincia, a nuestra gente y a nuestros recursos”.

Y advirtió: “No vamos a permitir que el centralismo porteño siga dándole la espalda a Río Negro, que nos sigan quitando lo nuestro”.

Juntos Defendemos Río Negro no será ni oposición automática ni oficialismo obediente. Será la voz genuina de la provincia en el Congreso, con un solo mandato: defender siempre, ante todo, a Río Negro y a su gente.

¿Quiénes son los candidatos?

Candidatos a Senadores Nacionales

• Facundo López

Actualmente legislador y presidente del bloque de JSRN. Cuenta con extensa trayectoria política en Río Negro. Es oriundo de Mones Cazón (Buenos Aires), inició su carrera en 1998 en el Gabinete Municipal de Cipolletti junto a Julio Arriaga. Luego fue funcionario de Salud y asesor del bloque Encuentro. Es legislador desde 2007 y se sumó a JSRN en 2013, partido que fundó junto a Alberto Weretilneck.

• Andrea Confini

Secretaria de Estado de Energía y Ambiente de Río Negro. Con formación en Marketing y Dirección de Empresas, inició su carrera pública en 2007 en Cipolletti. Fue Secretaria de Financiamiento del Ministerio de Agricultura, directora por Río Negro en YPF y titular de la Secretaría de Energía Eléctrica. Desde 2019 conduce la Secretaría de Energía, con competencias ambientales. Representa a la provincia en la AIC, el Consejo Federal de Energía Eléctrica y en Eólica Rionegrina S.A., donde es vicepresidenta.

• Bruno Pogliano

Intendente de El Bolsón (JSRN) durante tres períodos consecutivos. Contador Público (UNLP). Con una impronta joven y desarrollista, lideró la mayor obra pública en la historia de la ciudad y consolidó un fuerte crecimiento. Fue el intendente más joven de la provincia al asumir. Alcanzó récords históricos de acompañamiento popular (68% y 75% en sus reelecciones).

• Mabel Yauhar

Intendenta de Los Menucos desde 1999, con siete mandatos consecutivos. Militante desde 1983 en la UCR, fue presidenta del Consejo de la Mujer y de la Convención Radical. Con el 84% de votos en su última elección, lidera una gestión reconocida por obras y servicios: viviendas, gas, agua, cloacas, escuelas, hospital, espacios deportivos y culturales, empleo y forestación.

Candidatos a Diputados Nacionales

• Juan Pablo Muena

Ministro de Desarrollo Humano, Cultura y Deporte. Profesor de Educación Física. Fue Secretario de Deportes de Bariloche, director de la Escuela de Oficios N°2, Subsecretario de Deporte provincial, legislador del circuito Andino y actualmente ministro.

• María Eugenia Paillapi

Concejal de Villa Regina y vicepresidenta segunda del Concejo Deliberante. Presidenta de la Coalición Cívica ARI de Río Negro. Locutora, madre de Dante, electa en 2019 y reelegida en 2023. Impulsó proyectos vinculados a educación, cultura, ambiente, salud y empleo.

• Miguel Evans

Intendente de Guardia Mitre. Ingeniero agrónomo en formación (UNRN). Participó de la redacción de la Carta Orgánica Municipal en 2017. Fue Secretario de Gobierno (2018-2023) y vicepresidente de la UCR Río Negro. Se desempeñó en empresas agropecuarias nacionales e internacionales.

• Martina Posse

Abogada y docente de la UNCo, especializada en Derecho Procesal, Género e Inteligencia Artificial. Nacida en Choele Choel, formada en Cipolletti y militante del MPP desde los 18 años. Fue presidenta del Centro de Estudiantes FADECS-FADEL y consejera universitaria. Trabajó en la Municipalidad de Cipolletti, capacitadora provincial de jóvenes dirigentes y referencista en el Poder Judicial.