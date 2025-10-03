Jacobacci Noticia del día Regionales

Artesana de Jacobacci exhibe un poncho único en Trelew

Ricardo Manrique 4 horas ago

Del 2 al 5 de octubre, Río Negro dirá presente en Chubut Creativo, un encuentro dedicado al diseño y la creatividad con especial foco en el sector textil, que se desarrolla en Trelew.

En esta primera edición, la provincia mostrará un símbolo de su tradición: un poncho único elaborado por la artesana Albina Escobar, de Ingeniero Jacobacci. La pieza fue confeccionada en telar mapuche, tejida en una sola pieza con lana de oveja y teñida de manera natural con hojas secas, eucalipto y cáscaras de cebolla.

La exposición tiene lugar en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew, donde visitantes de todo el país podrán apreciar este trabajo que refleja la riqueza cultural y artesanal de la Región Sur rionegrina.

