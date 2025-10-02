Comallo Jacobacci Regionales

Continúa hasta fin de mes la distribución gratuita de garrafas

Ricardo Manrique 10 horas ago

El Gobierno de Río Negro recuerda que se extendió la entrega gratuita de garrafas del Plan Calor Gas por un mes más, para acompañar a las familias en zonas frías que lo solicitaron por las bajas temperaturas.

El operativo, que originalmente tenía previsto concluir este viernes 3 de octubre, continuará un mes más con el objetivo de garantizar el acceso a la energía a los hogares que más lo necesitan.

La decisión fue adoptada a partir de los pedidos de beneficiarios y ante las condiciones climáticas que se mantienen en distintas regiones de la provincia.

Con esta extensión, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de acompañar a las familias en los momentos de mayor necesidad y de asegurar el suministro de gas envasado en localidades y parajes donde no hay red domiciliaria.

El Plan Calor Gas se implementa cada año en coordinación con los municipios y comisiones de fomento, garantizando la entrega de garrafas a miles de familias rionegrinas.

Next Post

Provincia

Una ola verde de mujeres en Viedma para defender a Río Negro

jue Oct 2 , 2025
Más de 1.000 mujeres viedmenses, llegadas de todos los barrios, desbordaron el Centro de Jubilados para darle fuerza a Juntos Defendemos Río Negro rumbo a las elecciones del 26 de octubre. Una verdadera ola verde, que reafirmó la defensa de la provincia con voz propia, sin responder a las órdenes […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias