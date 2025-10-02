Continúa hasta fin de mes la distribución gratuita de garrafas

El Gobierno de Río Negro recuerda que se extendió la entrega gratuita de garrafas del Plan Calor Gas por un mes más, para acompañar a las familias en zonas frías que lo solicitaron por las bajas temperaturas.

El operativo, que originalmente tenía previsto concluir este viernes 3 de octubre, continuará un mes más con el objetivo de garantizar el acceso a la energía a los hogares que más lo necesitan.

La decisión fue adoptada a partir de los pedidos de beneficiarios y ante las condiciones climáticas que se mantienen en distintas regiones de la provincia.

Con esta extensión, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de acompañar a las familias en los momentos de mayor necesidad y de asegurar el suministro de gas envasado en localidades y parajes donde no hay red domiciliaria.

El Plan Calor Gas se implementa cada año en coordinación con los municipios y comisiones de fomento, garantizando la entrega de garrafas a miles de familias rionegrinas.