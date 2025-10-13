Fernández Oro se tiñó de verde y mostró la fuerza de Juntos Defendemos Río Negro

Vecinos y vecinas de Fernández Oro acompañaron a Alberto Weretilneck y al intendente Gustavo Amati, junto a los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López, Andrea Confini, María Eugenia Paillapi y Martina Posse, en una jornada de fuerte respaldo a la lista verde.

“El 26 de octubre elegimos entre los que defienden a Río Negro y los que obedecen órdenes de Milei o Cristina desde Buenos Aires”, advirtió Weretilneck, mientras que Amati agradeció a los candidatos y arengó: “Está más que claro, tenemos que seguir acompañando, tenemos que votar la verde. ¡El 26 gana la verde!”.

El encuentro fue una nueva demostración de unidad y fuerza del proyecto político que lidera Weretilneck, con un claro objetivo: llevar al Congreso una voz genuinamente rionegrina, que no responda a los jefes políticos porteños sino a la gente de cada localidad. También participaron el titular del IPPV y ex intendente Mariano Lavín, legisladores y jefes comunales de localidades cercanas que acompañan este proyecto provincial.

Durante su intervención, el Gobernador enumeró los sectores más golpeados por el desinterés nacional. “Se olvidaron de los productores, de las familias con discapacidad, de los jubilados y de los estudiantes universitarios. Nuestras rutas están destruidas, y nuestras escuelas y hospitales los sostiene la Provincia. Eso demuestra quién está presente y quién no”, señaló.

“Defendemos un modelo que no abandona a los vecinos, que está en cada localidad y no a mil kilómetros de distancia”, agregó.

El primer candidato a senador, Facundo López, reforzó ese planteo y sumó una mirada estratégica: “No queremos volver al pasado, pero tampoco aceptar este presente de ajuste e indiferencia. No puede ser que las decisiones sobre nuestra producción, nuestros recursos y nuestras obras se sigan tomando desde Buenos Aires, sin conocer la realidad de nuestra gente”.

López ubicó la discusión en una escala regional más amplia. “Junto al gobernador Rolando Figueroa estamos construyendo un frente patagónico que defienda de verdad a nuestras provincias. Si logramos dos senadores de Río Negro y dos de Neuquén, la Patagonia va a tener poder real en Buenos Aires. Vamos a dejar de pedir permiso y empezar a exigir respeto”, aseguró, y cerró con una definición clara: “No vamos a levantar la mano por orden de Milei ni de Cristina, sino por mandato de los rionegrinos”.

En la misma línea, la candidata a senadora Andrea Confini destacó que “mientras el Gobierno Nacional se olvida de la gente, Río Negro genera trabajo e inversión”. Recordó que “más de 3.000 operarios trabajan hoy en el oleoducto y en los proyectos de GNL, que son sinónimo de dignidad y futuro”.

La candidata a diputada nacional María Eugenia Paillapi destacó la importancia de que la voz de cada región esté presente en el Congreso: “Necesitamos que se escuche nuestra realidad. No queremos que nos sigan mirando desde el Obelisco, queremos que se escuche la voz de Río Negro, de sus municipios y de su gente”.

Por su parte, la candidata diputada nacional Martina Posse representó el mensaje generacional de la lista verde: “Somos una provincia joven. La esperanza está en el esfuerzo y en las oportunidades que construimos entre todos. Nuestro compromiso es que la universidad, el empleo y la vivienda sean una posibilidad real para cada rionegrino y rionegrina”.

Por su parte, Mariano Lavín puso el acento en la coherencia y continuidad del proyecto: “En Río Negro los dirigentes no aparecen cada cuatro años; están todo el tiempo al lado de la gente. Este espacio se formó poniendo a la provincia por delante de las diferencias, y eso se nota en cada acción de gobierno”.

El cierre del encuentro, que reunió a unas 600 personas, sintetizó el clima de la campaña verde: “La defensa de Río Negro empieza en cada pueblo y se consolida con el voto del 26 de octubre.”