Últimos días para sumarse al Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino

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La Secretaría de Cultura de Río Negro recuerda que continúan abiertas las inscripciones hasta el 23 de julio para integrar el primer Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino, una propuesta destinada a jóvenes bailarines y bailarinas de entre 18 y 30 años de toda la provincia para conformar un elenco representativo de la identidad cultural rionegrina, promoviendo la formación artística y el desarrollo de nuevos talentos.

“Muchas veces el talento está en una academia de un pueblo pequeño o en un grupo independiente que trabaja con enorme esfuerzo. Este ballet busca justamente tender un puente para que esos jóvenes tengan la posibilidad de crecer, encontrarse con otros bailarines y representar a toda la provincia”, expresó el Secretario de Cultura, Martín Fraile Milstein.

Las instancias de preselección se desarrollarán en distintas sedes distribuidas por el territorio provincial, garantizando una participación federal y facilitando el acceso de bailarines y bailarinas de las diferentes regiones. El proceso de selección contemplará aspectos técnicos, artísticos y de trabajo grupal, con el objetivo de conformar un elenco que refleje la diversidad cultural de Río Negro.

En ese sentido, la coordinadora de Danza Contemporánea, Folklore y Tango, Soraya Calderón, sostuvo que es un proyecto para “llegar a cada rincón de la provincia porque sabemos que hay muchísimos jóvenes que viven la danza con pasión y compromiso. Esta convocatoria es una oportunidad para que ese talento encuentre un espacio de formación, intercambio y crecimiento dentro de un elenco que representará a Río Negro”.

“El Ballet Folklórico Juvenil nace con la convicción de que la danza también construye identidad. Queremos que quienes sean parte del elenco no solo representen a la provincia sobre un escenario, sino que también sean embajadores de nuestras tradiciones y de la riqueza cultural que existe en cada comunidad rionegrina”, agregó Calderón.

Las personas interesadas pueden consultar las bases, requisitos, fechas e inscribirse en https://rionegro.gov.ar/programa/732/ballet-2026.

La iniciativa forma parte de las políticas que impulsa el Gobierno de Río Negro para fortalecer la formación artística, generar oportunidades para las juventudes y promover el desarrollo de los distintos lenguajes culturales en todo el territorio provincial.

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