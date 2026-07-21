Últimos días para sumarse al Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino

La Secretaría de Cultura de Río Negro recuerda que continúan abiertas las inscripciones hasta el 23 de julio para integrar el primer Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino, una propuesta destinada a jóvenes bailarines y bailarinas de entre 18 y 30 años de toda la provincia para conformar un elenco representativo de la identidad cultural rionegrina, promoviendo la formación artística y el desarrollo de nuevos talentos.

“Muchas veces el talento está en una academia de un pueblo pequeño o en un grupo independiente que trabaja con enorme esfuerzo. Este ballet busca justamente tender un puente para que esos jóvenes tengan la posibilidad de crecer, encontrarse con otros bailarines y representar a toda la provincia”, expresó el Secretario de Cultura, Martín Fraile Milstein.

Las instancias de preselección se desarrollarán en distintas sedes distribuidas por el territorio provincial, garantizando una participación federal y facilitando el acceso de bailarines y bailarinas de las diferentes regiones. El proceso de selección contemplará aspectos técnicos, artísticos y de trabajo grupal, con el objetivo de conformar un elenco que refleje la diversidad cultural de Río Negro.

En ese sentido, la coordinadora de Danza Contemporánea, Folklore y Tango, Soraya Calderón, sostuvo que es un proyecto para “llegar a cada rincón de la provincia porque sabemos que hay muchísimos jóvenes que viven la danza con pasión y compromiso. Esta convocatoria es una oportunidad para que ese talento encuentre un espacio de formación, intercambio y crecimiento dentro de un elenco que representará a Río Negro”.

“El Ballet Folklórico Juvenil nace con la convicción de que la danza también construye identidad. Queremos que quienes sean parte del elenco no solo representen a la provincia sobre un escenario, sino que también sean embajadores de nuestras tradiciones y de la riqueza cultural que existe en cada comunidad rionegrina”, agregó Calderón.

Las personas interesadas pueden consultar las bases, requisitos, fechas e inscribirse en https://rionegro.gov.ar/programa/732/ballet-2026.

La iniciativa forma parte de las políticas que impulsa el Gobierno de Río Negro para fortalecer la formación artística, generar oportunidades para las juventudes y promover el desarrollo de los distintos lenguajes culturales en todo el territorio provincial.