Región Sur: Títeres, talleres y mundo cómic para disfrutar estas vacaciones de invierno

Desde el 7 de julio, y hasta el 25, la Secretaría de Cultura de Río Negro organiza y acompaña diversas actividades destinadas a niñas, niños y adolescentes de distintas localidades de la provincia.

La nutrida programación para estas vacaciones de invierno 2025 incluye espectáculos de títeres, talleres creativos, funciones de cine comunitario y un festival dedicado al universo del cómic. Las propuestas, pensadas para todas las edades, se desarrollarán hasta el 25 de julio en múltiples ciudades y parajes de la provincia.

Las funciones de títeres estarán a cargo del grupo Títeres al Viento que presentará su obra Pequeñas historias titiritescas; Pajarito de Alambre que pondrá en escena la obra Me mandaron a comprar pan y traje gomitas; y el grupo El Piso de Arriba, que presentará El país del no me importa. Las funciones llegarán a Sierra Colorada, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Jacobacci, Belisle, Ramos Mexía, Cipolletti, Cinco Saltos y otras localidades.

También habrá talleres de paleoarte, historieta y danza contemporánea en ciudades como San Antonio Oeste, Cipolletti, Valcheta y Río Colorado, donde además se proyectará cine comunitario. El Planetario Móvil, por su parte, ofrecerá una experiencia astronómica interactiva en Conesa, Pomona y Choele Choel.

En Viedma, del 11 al 13 de julio, la Sala del Libertador será sede del Friki Fans Fest, un encuentro ideal para fanáticos del cómic, el cosplay y la cultura pop, con actividades especiales pensadas para las juventudes.



Cronograma de actividades

Comallo

9 de julio

13.00 – Pequeñas historias titiritescas (Títeres al Viento). Polideportivo Municipal. Entrada libre y gratuita.

Pilcaniyeu

9 de julio

19.00 – Pequeñas historias titiritescas (Títeres al Viento). Polideportivo Municipal. Entrada libre y gratuita.

Ingeniero Jacobacci

10 de julio

16.30 – Pequeñas historias titiritescas (Títeres al Viento). Casa del Bicentenario. Entrada libre y gratuita.

Sierra Colorada

11 de julio

15.00 – Pequeñas historias titiritescas (Títeres al Viento). Casa del Bicentenario. Entrada libre y gratuita.

Viedma

11, 12 y 13 de julio

Friki Fans Fest. Sala del Libertador

23, 24 y 25 de julio

Cine comunitario. Hogares de Cristo.

Chichinales

15 de julio

15.00 – Pequeñas historias titiritescas (Títeres al Viento). Club Chichinales. Entrada libre y gratuita.

Chimpay

15 de julio

18.30 horas – Pequeñas historias titiritescas (Títeres al Viento). Asociación Chilena Gabriela Mistral. Entrada libre y gratuita.

Cipolletti

15 y 16 de julio

14.00 – Taller de paleoarte. Biblioteca Rivadavia.

17 de julio

14.00 – Taller de paleoarte. Biblioteca Ferri.

17 y 18 de julio

16.00 – Me mandaron a comprar pan y traje gomitas (Pajaritos de Alambre). Complejo Cultural Cipolletti, Sala Visuales. Entrada libre y gratuita.

19 de julio

15.00 – El país del no me importa (El Piso de Arriba). Complejo Cultural Cipolletti, Sala Piazzolla. Entrada libre y gratuita.

Coronel Belisle

16 de julio

15.00 horas – Pequeñas historias titiritescas (Títeres al Viento). Espacio Don Bosco. Entrada libre y gratuita.

General Conesa

16 de julio

14.00 horas – Planetario móvil. Polideportivo Municipal.

Choele Choel

16 de julio

20.00 horas – Pequeñas historias titiritescas (Títeres al Viento). Cine Teatro. Entrada libre y gratuita.

18 de julio

14.00 horas – Planetario móvil. Gimnasio Municipal.

Río Colorado

16, 17 y 18 de julio

10.00 – Cine comunitario. Ex Centro Cultural.

Pomona

17 de julio

14.00 horas – Planetario móvil. Gimnasio Municipal.

Valcheta

19 de julio

15.00 horas – Pequeñas historias titiritescas (Títeres al Viento). Centro Cultural Libanés. Entrada libre y gratuita.

Ramos Mexía

19 de julio

20.00 horas – Pequeñas historias titiritescas (Títeres al Viento). Casa del Bicentenario.

Cinco Saltos

20 de julio

16.00 y 18.00 – El país del no me importa (El Piso de Arriba). CAF – Sala de teatro Hugo del Carril.