Esta semana abonarán zona desfavorable a policías retirados y pensionados

Entre el miércoles 22 y el viernes 24 de julio, el Gobierno de Río Negro abonará las cuotas correspondientes a la reparación histórica por zona desfavorable destinada a 2.339 retirados y pensionados de la Policía provincial.

La cuota correspondiente a julio representa una inversión provincial de $1029 millones y forma parte del compromiso asumido por el Gobernador Alberto Weretilneck para reconocer una demanda histórica del sector, mediante el otorgamiento de este beneficio a quienes prestaron servicio en la fuerza policial.

El cronograma de pago se organizará de acuerdo con la edad de los beneficiarios:

• Miércoles 22: personas de 66 años o más.

• Jueves 23: personas de entre 61 y 65 años.

• Viernes 24: personas de hasta 60 años.

Con este nuevo desembolso, el Gobierno Provincial continúa dando cumplimiento al acuerdo alcanzado con retirados y pensionados de la Policía de Río Negro, garantizando previsibilidad en los pagos y reconociendo el servicio de quienes contribuyeron a la seguridad de las y los rionegrinos.