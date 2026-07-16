Río Negro convoca a jóvenes para integrar el Ballet Folklórico Juvenil

La Secretaría de Cultura de Río Negro puso en marcha la convocatoria para conformar el primer Ballet Folklórico Juvenil rionegrino, una propuesta destinada a jóvenes bailarines de toda la provincia que busca fortalecer la formación artística, promover el talento emergente y consolidar un elenco representativo de la identidad cultural rionegrina.

“Este ballet nace para brindar nuevas oportunidades a las juventudes que eligen la danza como forma de expresión y para construir un espacio donde el talento de cada región pueda encontrarse y representar a Río Negro. La identidad cultural también se fortalece cuando generamos políticas públicas que acompañan el crecimiento de nuestros artistas”, destacó el Secretario de Cultura, Martín Fraile Milstein.

La convocatoria está dirigida a bailarines y bailarinas de entre 18 y 30 años, quienes participarán de instancias de preselección que se realizarán en cuatro sedes distribuidas estratégicamente en el territorio provincial: Pilcaniyeu (Zona Andina), Valcheta (Región Sur), General Roca (Alto Valle) y Las Grutas (Zona Atlántica). El proceso permitirá garantizar una representación federal y facilitar el acceso de jóvenes de toda la provincia.

Las y los interesados pueden realizar consultas, leer el reglamento e inscribirse a la convocatoria ingresando en https://rionegro.gov.ar/programa/732/ballet-2026.

“Queremos que las y los artistas, sin importar de qué lugar de la provincia sean, tengan la misma posibilidad de formar parte de un elenco provincial. Esa mirada territorial es la que guía nuestras políticas culturales: generar oportunidades donde está el talento y construir una representación que refleje la diversidad cultural de Río Negro”, agregó Fraile Milstein.

Las jornadas de evaluación contemplarán aspectos técnicos, físicos y artísticos, además de la capacidad de trabajo grupal, la disciplina, la presencia escénica y el compromiso con la actividad. La selección estará a cargo de un equipo integrado por la dirección del ballet, docentes, coreógrafos, preparadores físicos, representantes de los municipios participantes y del IUPA.

Una vez finalizado el proceso, se conformará el elenco oficial que representará a Río Negro en distintas actividades institucionales y culturales.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Cultura continúa impulsando políticas públicas orientadas a fortalecer la formación artística, generar oportunidades para las nuevas generaciones y consolidar espacios de representación cultural con una mirada federal, construidos junto a los municipios y las instituciones de formación de la provincia.