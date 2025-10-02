Jacobacci reconoció a los artistas de “La Peña del Pueblo”

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci entregó reconocimientos y aportes económicos a los artistas locales que formaron parte de “La Peña del Pueblo”, la primera noche artística organizada en el marco del 109° Aniversario de la ciudad.

El acto se llevó a cabo con la presencia de las secretarias de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Karina Perdomo; de Hacienda, Idelma Catrín; y de la coordinadora de Cultura, Jessica Jara, quien encabezó la organización de las actividades culturales.

“Talento, pasión y compromiso” fueron las palabras con las que Jara destacó y agradeció la participación de cada agrupación y artista en nombre del intendente y del equipo municipal.

Los artistas que recibieron sus certificados y los aportes provenientes de la recaudación de entradas fueron:

Danza y teatro

Ballet Norte y Sur – Daiana Bustamante

Escuela de Danzas Folclóricas del Club Huahuel Niyeo Aires de Libertad – Alicia Cabezas

Academia Sadik – Maira Basualdo y Rita Ríos

Ballet Folklórico Nuevas Raíces – Miriam Prafil

Academia de Danzas Raquisat Riha – Gabriela Mingot

Academia de Danzas Shadira’s – Camila Díaz Chaina

Desiré (salsa y bachata) – Franco Muñoz

Academia de Danzas Entre Siluetas – Matías Calvo

Teatro Varieté Rush – Joel Aguilera

Ballet Folklórico Municipal Renacer – Mercedes González

Músicos

Julián Sánchez

Braian Llanca

Benjamín Pincheira

Oscar “Pechín” Gallardo

Miguel y el Rejunte

Con este reconocimiento, el Municipio buscó revalorizar el trabajo de los artistas jacobacinos y fortalecer el vínculo entre la cultura local y la comunidad.