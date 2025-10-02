Jacobacci Regionales

Jacobacci reconoció a los artistas de “La Peña del Pueblo”

Ricardo Manrique 13 minutos ago

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci entregó reconocimientos y aportes económicos a los artistas locales que formaron parte de “La Peña del Pueblo”, la primera noche artística organizada en el marco del 109° Aniversario de la ciudad.

El acto se llevó a cabo con la presencia de las secretarias de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Karina Perdomo; de Hacienda, Idelma Catrín; y de la coordinadora de Cultura, Jessica Jara, quien encabezó la organización de las actividades culturales.

“Talento, pasión y compromiso” fueron las palabras con las que Jara destacó y agradeció la participación de cada agrupación y artista en nombre del intendente y del equipo municipal.

Los artistas que recibieron sus certificados y los aportes provenientes de la recaudación de entradas fueron:

Danza y teatro

  • Ballet Norte y Sur – Daiana Bustamante
  • Escuela de Danzas Folclóricas del Club Huahuel Niyeo Aires de Libertad – Alicia Cabezas
  • Academia Sadik – Maira Basualdo y Rita Ríos
  • Ballet Folklórico Nuevas Raíces – Miriam Prafil
  • Academia de Danzas Raquisat Riha – Gabriela Mingot
  • Academia de Danzas Shadira’s – Camila Díaz Chaina
  • Desiré (salsa y bachata) – Franco Muñoz
  • Academia de Danzas Entre Siluetas – Matías Calvo
  • Teatro Varieté Rush – Joel Aguilera
  • Ballet Folklórico Municipal Renacer – Mercedes González

Músicos

  • Julián Sánchez
  • Braian Llanca
  • Benjamín Pincheira
  • Oscar “Pechín” Gallardo
  • Miguel y el Rejunte

Con este reconocimiento, el Municipio buscó revalorizar el trabajo de los artistas jacobacinos y fortalecer el vínculo entre la cultura local y la comunidad.

