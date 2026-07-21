Valcheta fue sede de la presentación de la cadena de valor del Proyecto Ivana

La localidad de Valcheta fue escenario de una jornada de presentación de la Cadena de Valor del Proyecto Ivana, un encuentro que reunió a autoridades provinciales, representantes de las empresas vinculadas al desarrollo minero y potenciales proveedores de la región.

La actividad tuvo como objetivo brindar información sobre las oportunidades de participación que genera el proyecto, dando a conocer la normativa vigente, los procedimientos de contratación y los mecanismos para la incorporación de proveedores locales.

Durante la apertura, la intendenta Yamila Direne dio la bienvenida a los asistentes y estuvo a cargo de la moderación de la jornada, destacando la importancia de generar espacios de diálogo e información que permitan potenciar el desarrollo económico regional.

Los participantes también conocieron el estado actual del Proyecto Ivana mediante exposiciones realizadas por representantes de las empresas Ivana Minerales y Cielo Azul, quienes detallaron los avances de la iniciativa y las perspectivas para las próximas etapas.

Entre los expositores participaron Luis Rivera, gerente general de Ivana Minerales; Gonzalo Adaime, director de Proyectos Mineros Región Sur; Adalberto Balda, del área de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro; y Eliana Schutt, subsecretaria de Empleo y Capacitación de la Secretaría de Trabajo.

Durante la jornada se profundizó en la aplicación de la Ley Provincial N.º 5805, que establece el Régimen de Promoción y Desarrollo de Proveedores Rionegrinos, y en la Ley N.º 5804 de Mano de Obra Local 80/20, normas destinadas a fomentar la contratación de empresas y trabajadores de la provincia.

Además, se presentó FOGARÍO, una nueva herramienta orientada a facilitar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas de Río Negro, con el propósito de fortalecer su participación en la cadena de valor de los proyectos productivos.

Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros forman parte de una política de diálogo, transparencia, consenso y participación ciudadana impulsada de manera conjunta por el Gobierno de Río Negro y la Municipalidad de Valcheta, promoviendo el desarrollo de oportunidades para proveedores, trabajadores y empresas de la región.