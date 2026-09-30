Turismo lleva nuevas herramientas de gestión a municipios y prestadores

La Secretaría de Turismo de Río Negro desarrolla una agenda de formación orientada a mejorar la gestión de los destinos y la calidad de los servicios, con propuestas dirigidas tanto a equipos municipales como a prestadores y personas vinculadas a la actividad.

Actualmente están en marcha dos capacitaciones a través del campus virtual de la Secretaría de Turismo de la Nación: “Introducción al Cicloturismo” y “Planificación Estratégica para la Gestión de Destinos Turísticos”.

La primera trabaja sobre una modalidad que crece en distintos destinos y brinda herramientas para diseñar experiencias de cicloturismo seguras, accesibles y sostenibles, desde la planificación de recorridos hasta las condiciones necesarias para su desarrollo.

La segunda está centrada en la gestión de destinos y propone herramientas para ordenar la planificación turística, definir objetivos, mejorar procesos internos y acompañar el desarrollo de propuestas sostenibles y competitivas.

Estas instancias se suman a los cursos de Marketing Digital y Gestión de Quejas desarrollados durante el primer semestre, como parte de una agenda que combina herramientas comerciales, atención al visitante, planificación y nuevas experiencias turísticas.

“Queremos que la capacitación tenga una aplicación concreta en cada destino. Que quienes gestionan y trabajan en turismo cuenten con mejores herramientas para organizarse, planificar y brindar servicios de mayor calidad”, señaló la Secretaria de Turismo de Río Negro, Sol Canalda.

El próximo paso será el trabajo con los municipios a través de Bases para Municipios, un programa de calidad turística pensado para mejorar la organización de las oficinas de turismo y los procedimientos de gestión local.

La propuesta incorpora criterios de accesibilidad y gestión ambiental, y prevé el desarrollo de manuales operativos y herramientas que permitan ordenar tareas, establecer pautas comunes y sostener procesos de mejora en cada destino.

De esta manera, la formación se integra a una línea de trabajo más amplia para que municipios y prestadores cuenten con herramientas concretas que mejoren la gestión y la experiencia de quienes recorren la provincia.