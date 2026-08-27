El IPAP suma nuevas propuestas para la gestión pública

El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) continúa ampliando su propuesta para acompañar el desarrollo de los agentes públicos y fortalecer las capacidades del Estado provincial. En este marco, incorpora nuevas capacitaciones autogestionadas y pone en marcha dos diplomaturas especializadas en Inteligencia Artificial, orientadas a distintos ámbitos de la Administración Pública.

Estas iniciativas forman parte de una política pública integral que busca fortalecer las capacidades de los agentes, acompañar los cambios en el mundo del trabajo e impulsar la innovación y la modernización del Estado provincial.

Nuevas capacitaciones autogestionadas

Se encuentran abiertas las inscripciones para cinco nuevas propuestas de capacitación autogestionada:

Oratoria y Comunicación Estratégica para la Gestión Pública

Gestión de Comisión de Servicios a través de SIGES

Word Avanzado

Excel Avanzado

Planeamiento y Toma de Decisiones

Dentro de esta nueva oferta se destacan especialmente Oratoria y Comunicación Estratégica para la Gestión Pública y Gestión de Comisión de Servicios a través de SIGES, dos propuestas que se incorporan por primera vez a la oferta del IPAP y que responden a necesidades concretas de los equipos de la Administración Pública Provincial.

La capacitación en Oratoria y Comunicación Estratégica busca fortalecer las habilidades comunicacionales necesarias para desenvolverse con claridad, seguridad y eficacia en distintos ámbitos de la gestión pública.

En tanto, Gestión de Comisión de Servicios a través de SIGES está orientada a brindar herramientas para la gestión de estos procedimientos mediante el sistema, contribuyendo a la actualización de conocimientos y a la mejora de los procesos administrativos.

Las nuevas propuestas se incorporan a la oferta de cursos autogestionados que el IPAP mantiene disponibles durante todo el año, ampliando las oportunidades de aprendizaje para los agentes públicos.

Esta propuesta incluye cursos como Word Básico, Excel Básico, Redacción de Textos Administrativos, Comunicación Efectiva para la Ciudadanía, Ley Micaela, Introducción a las Políticas Públicas, Seguridad e Higiene en el Trabajo y Rendición de Fondos Administrativos.

inteligencia Artificial para nuevos desafíos

En este mismo marco, el miércoles 26 de agosto comenzaron dos diplomaturas en Inteligencia Artificial, desarrolladas en articulación con la Universidad de Flores (UFLO).

La segunda edición de la Diplomatura en Inteligencia Artificial orientada a la Gestión Pública cuenta con 120 agentes inscriptos entre agentes públicos y municipales; y propone incorporar conocimientos y herramientas vinculadas con la IA para su aplicación en los ámbitos de trabajo del Estado Provincial y Municipal.

A su vez, comenzó la Diplomatura en Inteligencia Artificial para la Gestión Minera, destinada a agentes de la Secretaría de Minería, con 70 inscriptos. La propuesta se desarrolla de manera articulada entre la UFLO, el IPAP, y la Secretaría de Minería.

La incorporación de la Inteligencia Artificial a estos espacios de aprendizaje permite abordar los desafíos que plantea la transformación tecnológica desde las particularidades de la gestión pública y de sectores estratégicos de la provincia.

Desarrollo de capacidades para transformar el Estado

La diversidad de propuestas impulsadas por el IPAP responde a una mirada integral sobre el desarrollo de los agentes públicos. Los cursos autogestionados permiten ampliar el acceso a herramientas concretas para el trabajo cotidiano, mientras que las diplomaturas profundizan conocimientos y competencias en áreas estratégicas para el futuro de la Administración Pública.

De esta manera, el IPAP articula aprendizaje, innovación y modernización como parte de una política pública orientada a contar con agentes mejor preparados para afrontar los nuevos desafíos y, al mismo tiempo, fortalecer a los gobiernos locales, como así también, contribuir a un Estado provincial más eficiente, innovador y cercano a las necesidades de la ciudadanía.