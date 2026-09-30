Río Negro impulsa una campaña provincial de mamografías gratuitas y sin orden médica

Durante todo octubre, mujeres de entre 50 y 69 años podrán realizarse el estudio sin necesidad de orden médica en 12 hospitales públicos de la provincia. La campaña busca facilitar el acceso a una herramienta clave para la detección temprana del cáncer de mama. Este estudio permite identificar lesiones en etapas iniciales, incluso antes de que el nódulo sea palpable o cuando apenas puede detectarse, lo que aumenta las posibilidades de un tratamiento oportuno y de curación.

En el marco del mes de concienciación sobre el cáncer de mama, el Ministerio de Salud de Río Negro invita a todas las mujeres de entre 50 y 69 años que no se hayan realizado una mamografía en los últimos dos años a concurrir a los hospitales públicos equipados con mamógrafo.

La atención se brindará de manera directa, sin requerir orden médica previo, dentro de la edad comprendida.

El cáncer de mama es una afección causada por la multiplicación anormal de las células mamarias que forman un tumor maligno. En la actualidad, representa la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres tanto en la provincia de Río Negro como a nivel nacional.

Aunque puede afectar a cualquier mujer, el riesgo se incrementa significativamente a partir de los 50 años, por ello se recomienda el estudio a partir de esa edad.

Respecto a las personas que cuentan con antecedentes personales y/o familiares, síntomas como presencia de nódulos palpables, secreción por pezón, prurito, descamación de la piel, cambios en la textura de la piel o alteraciones en el color independientemente de la edad deben realizar la consulta medica y el profesional indicará si lo considera necesario la realización de la mamografía.

Cobertura territorial en la red pública

Para asegurar la accesibilidad geográfica de todas las rionegrinas, la provincia cuenta con mamógrafos operativos en 12 hospitales del sistema público de salud, distribuidos estratégicamente en las distintas regiones del territorio:

Zona Atlántica y Valle Medio: Viedma, San Antonio Oeste, Choele Choel y Río Colorado.

Alto Valle: Villa Regina, General Roca, Allen, Cipolletti y Catriel.

Zona Andina: San Carlos de Bariloche y El Bolsón.

Región Sur: Ingeniero Jacobacci.

El resto de localidades que no cuenten con el servicio de mamografía, realizará la gestión de turnos para que todas la mujeres puedan acceder a su estudio, por ello instamos a que se contacten con el centro de salud más cercano donde les brindaran la información sobre fechas y horarios que tienen programados.

Diagnóstico integral y abordaje multidisciplinario

Ante la presencia de una imágen sospechosa en la mamografía o un hallazgo visible/palpable durante la revisión física, el protocolo provincial contempla la realización estudios complementarios como ecografía mamaria, mamografía especiales o la toma de muestra para biopsia. Este procedimiento, a cargo de profesionales especialistas en imágenes mamarias, consiste en la extracción de células y tejidos que luego son analizados al microscopio por un especialista en patología.

A partir de los resultados patológicos, un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en cirugía mamaria y oncología trabaja en conjunto para diseñar, definir y ejecutar el tratamiento más adecuado para cada paciente.

El Ministerio de Salud insta a la comunidad a sumarse a esta campaña, difundir la información entre familiares y amigas, y acercarse al centro de salud correspondiente para realizarse el chequeo preventivo.