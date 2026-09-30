Estudiar arte, crear futuro: el IUPA abre la preinscripción para 2027

Desde el 1 de octubre, el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) abre la preinscripción a sus 28 carreras, con una propuesta pública y gratuita que combina formación artística, desarrollo profesional y acompañamiento durante la vida universitaria.

Con sede en General Roca, el IUPA ofrece 28 carreras públicas y gratuitas, entre tecnicaturas universitarias, profesorados universitarios y licenciaturas. La propuesta académica se organiza en cinco grandes áreas: Música, Artes del Movimiento —Danzas—, Arte Dramático, Artes Visuales y Artes Audiovisuales.

El IUPA es la única universidad de la Patagonia con una oferta específica en artes. Las carreras son de cursado presencial, con algunas propuestas que incorporan modalidad híbrida, combinando instancias virtuales y presenciales. Los detalles de cada carrera pueden consultarse en la web institucional.

Formación y posibilidades profesionales

La formación artística también contempla distintas posibilidades de inserción profesional. Según la carrera y los alcances de cada título, las personas graduadas pueden desempeñarse en la docencia, la interpretación, la creación y producción artística, la realización audiovisual, la investigación y el asesoramiento a instituciones culturales.

Estos campos incluyen la participación en espectáculos, la creación de obras y el desarrollo de contenidos para cine, televisión, publicidad y medios digitales. La diversidad de carreras permite desarrollar recorridos vinculados con la práctica artística, la enseñanza y la producción.

Acompañamiento durante la trayectoria universitaria

El IUPA cuenta con políticas de Bienestar Estudiantil destinadas a acompañar el ingreso, la permanencia y el egreso de sus estudiantes. Estas políticas contemplan también a quienes se trasladan desde otras localidades para iniciar sus estudios universitarios.

Entre ellas se encuentran las Becas de Ayuda Económica (BAE), que consisten en un aporte mensual durante el ciclo lectivo para estudiantes de carreras universitarias y del Ciclo de Introducción a los Estudios Musicales (CIEM). El acceso se realiza mediante convocatorias y evaluación de las postulaciones.

La universidad también dispone de comedor universitario gratuito, con almuerzo al mediodía y entrega de viandas en el turno noche. Ofrece menús tradicionales y vegetarianos, supervisados por una nutricionista.

A estos servicios se suman el préstamo de casilleros, actividades deportivas y recreativas, el acompañamiento del Gabinete de Apoyo Psicopedagógico y un Área de Accesibilidad destinada a estudiantes con discapacidad. Cada beneficio cuenta con requisitos e instancias de inscripción específicos.

Cómo preinscribirse

A partir del 1 de octubre, las personas interesadas podrán ingresar a www.iupa.edu.ar, consultar las carreras, sus planes de estudio, modalidades y requisitos, y acceder al sistema SIU Guaraní para registrarse y completar sus datos.

La preinscripción en línea constituye el primer paso. Para completar el ingreso, deberán presentar la documentación y cumplir las instancias correspondientes a la carrera elegida, de acuerdo con el cronograma institucional.

Las consultas sobre ingreso pueden realizarse en el Departamento de Alumnos, en Rivadavia 2263, General Roca. Para conocer las becas y los beneficios estudiantiles, se puede escribir a bienestar@iupa.edu.ar o consultar la sección de Extensión Cultural y Bienestar Estudiantil en la web institucional.