Transporte Las Grutas suma una unidad y acompaña el desarrollo energético con apoyo de FOGARÍO

La empresa Transporte Las Grutas, de San Antonio Oeste, incorporó un minibús para prestar servicios vinculados a los proyectos VMOS y SESA, financiado parcialmente con un crédito del Banco Patagonia con garantía de FOGARÍO. La herramienta provincial facilita el acceso al financiamiento y acompaña la inversión de empresas locales que buscan crecer junto a las nuevas actividades productivas.

De esta manera, Río Negro continúa desarrollando herramientas para ampliar el acceso al financiamiento de las empresas y generar condiciones para que los proveedores locales puedan participar de las oportunidades económicas que abren los grandes proyectos energéticos de la costa atlántica.

En ese camino, FOGARÍO acompañó una inversión de Transporte Las Grutas, empresa familiar de San Antonio Oeste que incorporó una nueva unidad para prestar servicios de transporte de pasajeros vinculados a VMOS y SESA.

La operación se financió parcialmente mediante un crédito del Banco Patagonia, con una garantía del fondo provincial. Este acompañamiento contribuyó a mejorar las condiciones de acceso al crédito para la compra de un minibús 0 km, que se destinará específicamente a los servicios relacionados con ambos proyectos.

Con más de 50 años de trayectoria, Transporte Las Grutas desarrolla servicios de transporte de pasajeros en la Costa Atlántica y cuenta también con una línea a Bariloche. En los últimos años, la empresa sumó el transporte de personal para compañías vinculadas a los proyectos energéticos que avanzan en la región, una actividad que demanda nuevas inversiones para ampliar y adaptar su flota.

Héctor Castro, uno de los propietarios de la empresa, destacó el apoyo provincial: “Gracias al acompañamiento que tuvimos de parte de la Provincia a través de FOGARÍO, pudimos realizar una inversión que es la compra de una unidad que se va a destinar pura y exclusivamente a los proyectos VMOS y SESA que se están desarrollando en la costa rionegrina”.

La experiencia muestra cómo las herramientas provinciales pueden complementar el financiamiento bancario y contribuir a que las empresas mejoren las condiciones de sus inversiones. A través de FOGARÍO, Río Negro busca facilitar el acceso al crédito y acompañar al sector privado en un contexto de transformación productiva, con nuevas demandas de bienes y servicios asociadas al desarrollo energético.

En ese sentido, Castro valoró la articulación entre la Provincia, el sistema financiero y las empresas que desarrollan su actividad en la región: “El hecho de que la Provincia haya instrumentado este fondo de garantía, la verdad que es una excelente decisión y una excelente herramienta para empresas como la nuestra para poder seguir creciendo y estar a la altura de las circunstancias de lo que necesitan las empresas que están radicando en la zona”.

Con esta herramienta, el Gobierno de Río Negro busca ampliar las posibilidades de financiamiento de las empresas provinciales y acompañar su crecimiento para que puedan responder a las demandas de las nuevas actividades económicas. El objetivo es que el desarrollo energético de la costa atlántica también impulse inversiones, servicios y oportunidades para el entramado productivo rionegrino.