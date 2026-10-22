Río Negro amplía las oportunidades de crédito para las pymes

El Gobierno de Río Negro firmó a través de FOGARÍO cuatro convenios con el CFI, Banco Patagonia, CASFOG y la Subsecretaría PYME de la Nación, durante la Jornada de Financiamiento PYME realizada en Bariloche. Los acuerdos forman parte de una política, impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, que busca ampliar el acceso al financiamiento y acompañar el crecimiento de las empresas rionegrinas, con más respaldo, más crédito, menos trámites y mayor alcance.

El primer paso busca fortalecer el fondo de garantías para que más empresas puedan acceder al crédito. Por decisión del Gobernador Alberto Weretilneck, la Provincia aporta $2.000 millones y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) suma otros $2.000 millones. De esta manera, el fondo pasa de $2.000 millones a $6.000 millones.

Estos recursos no se destinan a otorgar préstamos directamente, sino que funcionan como respaldo para facilitar el acceso al crédito. Se utilizan únicamente si una empresa no puede cumplir con los pagos de la operación garantizada.

Así, cada peso del fondo puede respaldar hasta cuatro pesos en garantías. Con el nuevo capital, FOGARÍO podrá otorgar garantías por hasta $24.000 millones, ampliando las posibilidades de financiamiento para las empresas de la provincia.

Más crédito disponible

A través de un acuerdo entre FOGARÍO, el fondo de garantías del CFI y Banco Patagonia, se implementa un sistema de co-avales: las dos entidades de garantía respaldan conjuntamente un mismo crédito.

Esto permite ampliar los montos que pueden recibir las empresas. El esquema comienza con proyectos de hasta $240 millones y, una vez incorporados los aportes y alcanzados los $6.000 millones en el fondo, podrá acompañar créditos de hasta $600 millones, con garantías compartidas en partes iguales entre FOGARÍO y el CFI.

De esta manera, las pymes podrán contar con mayores posibilidades de financiamiento para invertir, incorporar equipamiento y desarrollar sus proyectos productivos.

Menos trámites para acceder a las garantías

El convenio con la Subsecretaría PyME de la Nación permitirá integrar a FOGARÍO al Legajo Único Financiero y Económico (LUFE), una carpeta digital que reúne información de las empresas, como ventas, balances, personal y certificado MiPyME.

Con autorización de cada empresa, FOGARÍO podrá consultar información que ya fue presentada ante ARCA, sin necesidad de volver a solicitar toda esa documentación. Esto agilizará el análisis de las solicitudes y reducirá los trámites para las pymes que buscan acceder a una garantía.

Más herramientas para el desarrollo productivo de Río Negro

Con estos cuatro acuerdos, el Gobierno Provincial fortalece una herramienta para que más pymes puedan superar las dificultades de acceso al crédito, invertir y crecer. La ampliación de las garantías, la simplificación de los trámites y la articulación con entidades financieras forman parte de una política pública orientada a fortalecer el entramado productivo, generar empleo y ampliar las oportunidades de desarrollo en Río Negro.