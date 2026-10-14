Más de 400 artesanos de Río Negro se capacitan con un nuevo curso del IPAP

El Instituto Provincial de la Administración Pública –IPAP- puso en marcha el curso “Packaging y Presentación de Productos Artesanales”, que cuenta con más de 400 personas inscriptas. La propuesta está destinada a artesanas y artesanos de las 28 localidades y comisiones de fomento de la Región Sur nucleadas por el Mercado Artesanal de Río Negro.

La capacitación del IPAP, que ya comenzó en coordinación con el Mercado Artesanal de Río Negro, brinda herramientas prácticas accesibles para mejorar la presentación de productos artesanales, consolidar su identidad y potenciar su comercialización.

Formación para fortalecer la producción artesanal

La iniciativa busca acompañar el trabajo de quienes desarrollan distintos oficios, como textiles, cerámica, joyería, madera y cuero, incorporando herramientas sencillas para proteger sus piezas, mejorar su presentación y destacar el valor de cada producción.

Modalidad virtual y accesible

La capacitación se desarrolla mediante un recorrido autogestionado en la plataforma virtual del IPAP, complementado con cuatro encuentros, previstos los jueves del mes de octubre.

El curso fue diseñado para facilitar la participación desde el celular, sin necesidad de contar con conocimientos informáticos previos. Incluye videos breves y guías descargables e imprimibles, que permiten avanzar a ritmo propio y consultar los materiales durante el proceso de aprendizaje.

Herramientas prácticas para agregar valor

A lo largo de la formación, las y los participantes aprenden a elaborar packaging con materiales económicos, reutilizables y fáciles de conseguir, como cartón, papel kraft, papel reciclado, lanas y retazos de cuero.

También incorporan técnicas adaptadas a cada tipo de artesanía, junto con recursos para crear etiquetas, tarjetas, sellos y otros elementos de identidad visual. Se abordan, además, las diferencias entre la presentación destinada a la venta turística y aquella pensada para regalos institucionales.

Más oportunidades de formación

Con esta iniciativa, el IPAP y el Mercado Artesanal de Río Negro impulsan una propuesta formativa vinculada con las necesidades concretas de las y los trabajadores de la producción artesanal, acercando herramientas útiles para reforzar sus emprendimientos y poner en valor la identidad de sus productos.